ابن سلمان: لا شيء سيوقفني

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه "لا شيء سيوقفني عن فعل ما أراه نافعًا لبلدي وشعبي".

وتابع الأمير في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" الأمريكية: "لا يهمني كيف ينظر العالم إلي بقدر ما يهمني ما يصب في مصلحة البلاد والشعب السعودي. وأي أمر يخدم الشعب السعودي والسعودية كدولة، سأفعله بكل قوة، بغض النظر عن الانطباعات التي سيخلقها عني. إذا كان الأمر جيدا، فشكرا، هذا أمر رائع. أما إذا كان سيئا، فسأحاول توضيح نفسي. وإذا نجح ذلك، فهذا أمر طيب، أما إذا لم ينجح، فإنني سأفعل ما هو جيد لبلدي وشعبي".

© AP Photo / Etienne Oliveau أول تعليق لابن سلمان على تلويح ترامب للملك بعدم البقاء في الحكم أسبوعين

ورد ولي العهد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح أن المملكة لن تبقى أسبوعين بدون الحماية الأمريكية.

وقال محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة.

وأضاف: "المملكة موجودة منذ عام 1744، أعتقد قبل أكثر من 30 عاما من وجود الولايات المتحدة".

وقلل ولي العهد السعودي من شأن تصريحات ترامب بشأن عدم قدرة السعودية على الصمود بدون الولايات المتحدة.

وقال:

إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد عملت ضد أغلب الأجندة السعودية، ورغم ذلك نجحت المملكة في حماية مصالحها. وأضاف ساخرا بأن: "المملكة تحتاج إلى ما يقارب ألفي عام لكي تواجه (ربما) بعض المخاطر.

وأكد ولي العهد السعودي، أن المملكة لن تدفع شيئا مقابل أمنها، موضحا في الوقت ذاته أن بلاده تربطها علاقات عمل مميزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن المملكة تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة، ولا تأخذها بالمجان.

وكان الرئيس الأمريكي تحدث الخميس، خلال تجمع انتخابي للجمهوريين خاص بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في ولاية مينيسوتا، عن مطالبته للعاهل السعودي الملك سلمان بأن تدفع المملكة الأموال لأمريكا مقابل حمايتها.