تركيا تصف الحصار بـ"الظالم"... وتكشف عن خطوة مشتركة مع قطر خلال أسابيع

قال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسن الحمادي، إن العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا تاريخية ومتميزة وأصبحت مثالا يحتذى به في إطار العلاقات الثنائية بين الدول.

وأضاف الحمادي، خلال اجتماع كبار المسؤولين للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، في أنقرة، أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر وازدهار ملحوظ على كافة مستويات التعاون، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.

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واعتبر أن ما يميز تلك العلاقات هو تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قادة البلدين والوزراء من جهة، ورجال الأعمال والقطاع الخاص من جهة أخرى، فضلا عن التنسيق الدائم والمستمر في المحافل الإقليمية والدولية حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يخص نتائج الاجتماع، قال:

أسهمت اللجنة الاستراتيجية العليا في التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات والتي كانت محل تفاوض لسنوات طويلة، وكان آخرها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية في أنقرة مؤخرا.

وشهد الاجتماع إنجاز عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين على أن يتم توقيعها أثناء الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا.

من جانبه أشار نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، إلى أن البلدين أثبتا بمختلف الوسائل أنهما بلدان شريكان يتبادلان الثقة خلال المراحل الصعاب التي مرا بها، مضيفا: "بذل بلدنا ما بوسعه من جهود من أجل تذليل وإزالة الآثار السلبية التي حصلت نتيجة الحصار الظالم الذي تعرضت له دولة قطر".

وتابع أن "دولة قطر الشقيقة والوفية كانت من بين الدول التي قدمت دعمها القوي لبلدنا في الساحة الدولية بعد محاولة الانقلاب الفاشل الذي تعرضت له تركيا في 15 يوليو/تموز 2016. كما أنها وقفت إلى جانب بلدنا في الأشهر الأخيرة ضد الحملة الشعواء التي استهدفت عملتنا الوطنية واقتصاد بلدنا".

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وأوضح أنه تم عقد 3 اجتماعات في إطار اللجنة الاستراتيجية العليا حتى الآن، وقد تم التوقيع على 40 اتفاقية في مجالات مختلفة، مضيفا:

نحن نتطلع إلى تنظيم الاجتماع الرابع لهذه اللجنة قبل نهاية السنة الحالية، نحن في وزارة الخارجية وكافة المؤسسات والهيئات التابعة لها مستعدون لبذل ما بوسعنا من أجل لعب دور فعال على صعيد تعميق وإثراء العلاقات القائمة بين بلدينا.

وأضاف أن المشاركة الواسعة والقوية للمؤسسات والهيئات القطرية والتركية في هذا الاجتماع ليس إلا مؤشرا بارزا على الإرادة المشتركة تجاه رفع مستوى العلاقات القائمة ودفعها إلى الأمام وتعزيز مرتبتها المتميزة.

وتابع: نحن نؤمن بأنه ما زالت هناك فرص أقوى للتعاون بين البلدين، ولدينا ثقة تامة بدعمكم وعملكم بشأن تفعيل هذه الفرص المتيسرة. وفي إطار اجتماع اليوم على مستوى كبار المسؤولين، فإننا ندعو إلى بذل جهود مشتركة تجاه تعزيز وإثراء العلاقات في مختلف المجالات من أجل خدمة مصالحنا وأهدافنا المشتركة.

ولفت المسؤول التركي إلى أنه من المنتظر أن يجتمع وزراء الخارجية في البلدين بالدوحة خلال الشهر المقبل من أجل تقييم التحضيرات الجارية للاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا.

ويأتي عقد الاجتماع في إطار اتفاق مشترك بشأن إنشاء لجنة استراتيجية عليا بين دولة قطر وجمهورية تركيا.