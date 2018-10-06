"أنصار الله" تتصدى لزحف للجيش اليمني في نجران جنوب غربي السعودية

اندلعت مواجهات في نجران جنوب غربي المملكة العربية السعودية، صباح اليوم السبت، بين قوات الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله إن الجيش اليمني نفذ زحفا باتجاه تبة غازي وعدد من التباب المجاورة لها غرب موقع السديس، في نجران.

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تحبط محاولة سعودية لاستعادة موقع في نجران

وأضافت " المسيرة " أن "أنصار الله تصدت لزحف الجيش اليمني، وأوقعت أعداد من القتلى والجرحى" في صفوفهم.

وفي وقت سابق، أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات على تجمعين للجيش السعودي في جبل الشبكة وخلف جبل العمود في جازان، جنوب غربي السعودية.

كما استهدف مسلحو "أنصار الله" بصاروخين من ذات النوع تجمعات تابعة للجيشين السعودي واليمني قبالة منفذ علب الحدودي في عسير، جنوب غربي المملكة.

وقصفت مدفعية "أنصار الله" تجمعا عسكريا سعوديا في رقابة المشرق بجازان، واستهدفت تجمعا آخر في رقابة مراش بنجران.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير في السعودية.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن تراجع حاد في الاقتصاد وعملة البلاد.