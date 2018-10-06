"أنصار الله" تعتقل محتجين تظاهروا في صنعاء ضد تردي الأوضاع

اعتقلت جماعة أنصار الله "الحوثيين" مجموعة من المحتجين بينهم نساء، أثناء محاولتهم الاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية، في العاصمة صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت بأن مسلحي "أنصار الله" اعتقلوا "نحو 12 شخصا وثمان نساء من جامعة صنعاء بينهم الناشطة رحاب الأغبري خلال تجمعهم للتظاهر ضد انهيار العملة اليمنية والوضع المعيشي المتردي، وتوقف دفع رواتب الموظفين".

وأضاف عدد من شهود العيان "جماعة أنصار الله أغلقت عقب ذلك جامعة صنعاء ونشرت مدرعات على مداخلها، في حين انتشر عناصرها في كافة شوارع صنعاء مدعومين بدبابات وآليات عسكرية، واستحدثوا عشرات نقاط التفتيش".

ولفت شهود عيان إلى أن "مجموعة نساء تابعة لجماعة أنصار الله انهلن بالضرب على محتجات في شارع جمال وسط العاصمة، كن في طريقهن إلى ميدان التحرير المكان المقرر للتجمع والتظاهر".

© REUTERS / Naif Rahma ناطق حكومة الإنقاذ في صنعاء يكشف حقيقة الخلافات داخل "أنصار الله"

وبالتزامن مع التوتر السائد في العاصمة، شهد محيط المنشآت العسكرية والأمنية حراسات مكثفة واستحداث متارس وحواجز ترابية.

في سياق آخر، جدد طيران التحالف غاراته على محافظة صنعاء، مستهدفا بثلاث غارات جبل جربان في قرية عمد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، بحسب مصادر لوكالة سبوتنيك.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن تراجع حاد في الاقتصاد وعملة البلاد.

وتشهد محافظات عدن وحضرموت والضالع وشبوة وسقطرى تظاهرات منذ نحو شهر احتجاجا على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني.

وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء في أيلول/سبتمبر الماضي 615 ريالا مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يبلغ قبل بداية النزاع في 2014 بين قوات الحكومة والحوثيين 215 مقابل الدولار الواحد.