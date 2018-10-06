مسيرة بعدن تحمل حكومة هادي والتحالف مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي اليمني

خرج مئات اليمنيين في محافظة عدن جنوبي البلاد، صباح اليوم السبت، في مسيرة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، حيث حمّل المشاركون الحكومة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية ذلك.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" إن "مجلس الحراك الثوري نظم في مديرية الشيخ عثمان مسيرة حاشدة رفع المشاركون فيها صور رئيسه حسن باعوم والعلم الجنوبي التشطيري، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة اليمنية والتحالف العربي".

© AP Photo / Nariman El-Mofty الأمم المتحدة: استمرار انهيار العملة في اليمن يهدد 4 ملايين شخص بالمجاعة

وأضاف المصدر "حمل المشاركون في المسيرة الحكومة اليمنية والتحالف العربي مسؤولية تدهور الأوضاع، مطالبين بوضع حدٍ للتدهور الاقتصادي وتحسين المعيشة".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن تراجع حاد في الاقتصاد وعملة البلاد.

وتشهد محافظات عدن وحضرموت والضالع وشبوة وسقطرى تظاهرات منذ نحو شهر احتجاجا على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني.

ومنذ أكثر من عام، تواجه الحكومة مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وقد خسر الريال اليمني أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكريا ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير.

وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء في سبتمبر/أيلول الماضي 615 ريالا مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يبلغ قبل بداية النزاع في 2014 حوالي 215 ريال مقابل الدولار الواحد.