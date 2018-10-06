تفاصيل مثيرة... مسؤول احتال على ملك المغرب وهرب

سقط شخص يبلغ من العمر 47 عاما، في قبضة الشرطة الفرنسية بتهمة النصب على الملك محمد السادس، وذلك بعد إصدار مذكرة بحث دولية في مجموعة من القضايا تورط فيها تتعلق بعمليات التزوير والنصب والاحتيال.

© AFP 2018 / الملك محمد السادس ينعي الحاخام الأكبر ليهود المغرب الذي توفي في القدس

وبحسب موقع إذاعة " RTL " الفرنسية، فقد تم اعتقال الشخص المذكور في حانة توجد بالدائرة 11 بباريس، مشيرا إلى أنه مواطن مغربي، استطاع التسلق في مجموعة من السلالم الإدارية بالمغرب بشواهد مزورة، إلى أن أصبح رئيسا لإدارة الضرائب بالرباط، الأمر الذي خوّله الحصول على معلومات حول أراض تابعة للدولة من بينها أراض مملوكة للملك محمد السادس ، حيث باع منها بقعتين بوثائق مزورة، إضافة إلى تحويله مبالغ بقيمة 100 ألف يورو.

وأضاف المصدر أنه بعد اكتشاف عملية النصب، استطاع المواطن الذي تقلد مناصب مهمة الفرار إلى فرنسا، ما أثار غضب الملك محمد السادس، الأمر الذي دفع بالسلطات المغربية إلى بلاغ نظيرتها الفرنسية، حيث قدمت لها حسابه على موقع التواصل "فيسبوك"، وبذلك استطاعت الشرطة اعتقاله بالحانة التي اعتاد ارتيادها بباريس.

وفي حال ترحيله إلى المغرب، يمكن أن تصل عقوبة الشخص المتهم بعملية النصب على الملك بالسجن 20 سنة مع النفاذ، وفقا لوسائل إعلام محلية.