بعد تصريحات ابن سلمان... تعليق بريطاني رسمي بشأن العلاقة مع السعودية

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس.

وأشاد السفير البريطاني بدور المملكة الذي تضطلع به، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في نشر قيم التسامح والمحبة بين شعوب العالم ومحاربة الغلو التطرف والإرهاب، وكذلك بالتعاون القائم بين السعودية وبريطانيا في مكافحة الإرهاب والتطرف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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ونوه السفير البريطاني بالزيارة التي قام بها ولي العهد مؤخرا لبريطانيا والتي حظيت باهتمام الحكومة البريطانية انطلاقا من مكانة المملكة وعمقها السياسي والاقتصادي، لافتا إلى أن المملكة تشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات في إطار أهداف رؤية المملكة (2030).

وكان ولي العهد قد قال خلال إجابة عن سؤال يتعلق بالحرب في اليمن، وما إذا كانت الأخطاء التي تقع تشكل ضغطا كبيرا على العلاقة مع حلفاء السعودية مثل بريطانيا، إن "الأخطاء تحدث في جميع الحروب. أي أخطاء في الحرب ستحصل، والأمور المؤلمة ستحدث. سوف نحاول حلها في أقرب وقت ممكن".

وحين سأله المحاور: "إذا فإنهم قد عبروا لك عن قلقهم ولكنك لا تعتقد بأن ذلك يخاطر بشكل أساسي بالعلاقة مع هؤلاء الحلفاء؟"، قال محمد بن سلمان إنها "ليست مسألة مخاطرة بالعلاقة. إنها مسألة متعلقة بالأمن القومي. نأمل بأن يتفهموا ذلك. نحن نحاول إقناعهم. نعتقد بأنهم يفهمون مخاطر ذلك على تلك المنطقة، ولكن إذا كان ذلك سيخلق مشاكل فليكن ذلك. لا يمكننا أن نخاطر بأمننا القومي لصالح علاقاتنا مع دول أخرى".