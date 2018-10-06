أنصار الله" تحبط زحفا لقوات هادي شرق صنعاء

تجددت المواجهات، اليوم السبت، بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش اليمني نفذ زحفاً واسعاً على مواقع يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" في قرية عيدة بمنطقة المجاوحة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تعتقل محتجين تظاهروا في صنعاء ضد تردي الأوضاع

وحسب المصدر، تمكن مقاتلو "أنصار الله" من كسر زحف الجيش اليمني عقب مواجهات استمرت ساعات، أوقعوا خلالها قتلى وجرحى من المهاجمين.

وأشار المصدر إلى تنفيذ مسلحي "أنصار الله" هجوماً على مواقع للجيش في التبة السوداء ومواقع محيطة بها، ما أسفر عن إلحاق خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلو مترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي "أنصار الله".

وتمثل المعارك في نهم جانبا مما تشهده اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.