"العودة إلى الصفر"... صدمة للشعب اللبناني

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم السبت، إن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية "عادت إلى الصفر" بعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات العامة، وذلك بعد أن أشار الأسبوع الماضي إلى وجود "بصيص أمل"، حسب رويترز.

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah عودة أكثر من 400 لاجئ سوري من لبنان خلال 24 ساعة

وخلال الأشهر الخمسة التي تلت الانتخابات البرلمانية لم تلح في الأفق أي بادرة على التنازلات التي سعى إليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حتى يتمكن من تشكيل حكومة وحدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة. ويحذر سياسيون من أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية.

وتكمن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات في كيفية تلبية المطالب المتعارضة للرئيس ميشال عون، وهو مسيحي ماروني، والتيار الوطني الحر الذي ينتمي له من ناحية وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، وهو أيضا ماروني، من ناحية أخرى.

وثارت خلافات بين الحزبين المسيحيين أمس الجمعة حول كيفية تقاسم السلطة في حكومة وحدة وطنية جديدة مما ألقي بظلال من الشك على توقعات الحريري يوم الخميس بأن التوصل لاتفاق سيتم قريبا.

وقال بري لجريدة الأخبار اللبنانية "عدنا إلى الصفر، كان هناك بوادر حلحلة، لكن بعد التصريحات أمس صرت متشائما".