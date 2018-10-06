اعتقال إرهابيين متخفين بهويات مزورة شرقي بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على "إرهابيين" بكمين شرقي بغداد.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان صحفي، إن "اللواء الثاني فرقة أولى شرطة اتحادية ألقى القبض على متهمين مطلوبين وفق المادة 4/إرهاب متخفين بهويات مزورة بعد نصب كمين لهم في منطقة بغداد الجديدة". وفقا لت "السومرية نيوز".

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وأضاف جودت، أن "أحدهما يمارس النصب والاحتيال على المواطنين لإقناعهم بادعائه الكاذب حول ترويج معاملات البطاقة الموحدة عن طريقه".

وسمح الشعور باستعادة الأمن في بغداد للعراقيين بالخروج ليلا، في الأشهر الأخيرة، بعد سنوات من الخوف وعدم الاستقرار، الأمر الذي جعل العاصمة التاريخية، من قبل، تتحول إلى مدينة أشباح عند غروب الشمس.

لكن على الرغم من انخفاض مستويات العنف، فإن البلاد التي خرجت مؤخرا من حرب استمرت ثلاث سنوات مع تنظيم "داعش" لا تزال تواجه تحديات أمنية.