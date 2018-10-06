طيران "اليمنية" يوجه الرحلات للتزود بالوقود من جيبوتي

قررت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم السبت، تزويد رحلاتها المنطلقة من مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، بالوقود من جيبوتي نظرا لعدم توفر الوقود بمطار عدن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الشركة في صفحتها على "فيس بوك"، "نظرا لعدم توفر الوقود في شركة النفط بمطار عدن، وعدم استطاعتنا التزود بالوقود من مطار عدن الدولي، وحرصا من قيادة الشركة في خدمة مسافريها، فقد وجه الكابتن أحمد العلواني [رئيس مجلس إدارة الشركة] بتوجيه جميع رحلاتنا ليوم غد الأحد الموافق 7 أكتوبر/تشرين الأول عبر مطار جيبوتي للتزود بالوقود".

© Sputnik . Natalia Seliverstova اقتصادي يمني يوضح أسباب انهيار الريال في عدن

وأشارت إلى أن القرار اتخذته قيادة الشركة للحيلولة دون إيقاف الرحلات رغم الخسائر المترتبة عليه ومنها تكاليف التزود بالوقود والهبوط والإقلاع والصيانة وبالعملة الصعبة.

وانعكست الأوضاع المزرية التي يعانيها اليمن جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، على قطاع النقل، حيث تراجع أسطول طيران اليمنية إلى طائرتين، والتي تملك الحكومة اليمنية نسبة 51% من أسهم الشركة، في حين تملك الحكومة السعودية 49%.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.