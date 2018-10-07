"لتبقى المبادرة متحققة"... الحوثي يوجه رسالة إلى ضباط الجيش المصري تزامنا مع ذكرى أكتوبر

وجه رئيس اللجنة الثورية في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، رسالة تهنئة إلى ضباط الجيش المصري في ذكرى أكتوبر 1973.

وقال الحوثي في تغريدة عبر موقعى تويتر: "بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 أهنئ ضباط وأفراد وشعب وأسر جرحى وشهداء الجيش المصري بهذه المناسبة العزيزة والتي واجه فيها مصر العدو الحقيقي للامة (الكيان الغاصب) وأخذ زمام المبادرة".

وأضاف: "أتمنى أن التفوق يستمر لتبقى المبادرة متحققة".

بمنــاسبــةالاحتفـال بالــذكـــرى الـ45لانتصــارات حـــرب أكتــوبـــــر المجيــــدةعام 1973أهنئ ضباط وافراد وشعب واسر جرحى وشهداءالجيش المصري بهذه المناسبة العزيزةوالتي واجه فيهامصر العدو الحقيقي للامة(الكيان الغاصب)واخذ زمام المبادرة،واتمنى ان التفوق يستمرلتبقى المبادرةمتحققة. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 6, 2018

وشهد أمس السبت الذكرى الـ 45 لعبور الجيش المصري خط بارليف أكبر مانع ترابي، صنعه الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله لمنطقة سيناء، والتي استعيدت خلال حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.