حول تصريحات ترامب عن الملك سلمان... قرقاش يهاجم تغطية "الإعلام القطري"

وقال الوزير الإماراتي عبر حسابه بموقع تويتر: "تحريض الإعلام القطري ضد السعودية وقيادتها على خلفية تصريحات الرئيس ترامب يؤكد أن غياب الحكمة وتحكّم الأجنبي يمثل الضرر الأكبر على مصلحة قطر".

وأضاف: "بالمقابل جمع الأمير محمد بن سلمان بين أولوية السيادة وأهمية الحكمة في ردّه، شتاّن بين من يعمل للوطن ومن يعمل ضده".

تحريض الإعلام القطري ضد السعودية وقيادتها على خلفية تصريحات الرئيس ترامب يؤكد أن غياب الحكمة وتحكّم الأجنبي يمثل الضرر الأكبر على مصلحة قطر، وبالمقابل جمع الأمير محمد بن سلمان بين أولوية السيادة وأهمية الحكمة في ردّه، شتاّن بين من يعمل للوطن ومن يعمل ضده. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 6, 2018

كما وصف قرقاش، لقاء الأمير محمد بن سلمان ، مع وكالة بلومبرج بـ"الصريح والواضح".

وأكد قرقاش أن ردود ولي العهد —خلال اللقاء- كانت واثقة ومطلعة ومقنعة، قائلا: "الأمير محمد بن سلمان يبرز مجددا عبر اللقاء قائدا وطنيا طموحا وواقعيا".

وجاء في تغريدة لقرقاش:

لقاء الأمير محمد بن سلمان الشامل مع بلومبرج، تميّز بالصراحة والوضوح، وجاءت ردود الأمير واثقة ومطّلعة ومُقنِعة. الأمير محمد بن سلمان يبرز مجددًا عبر اللقاء قائدًا وطنيًّا طموحًا وواقعيًّا، وإجاباته قوضت حملة التضليل التي تطال السعودية الشقيقة.. حوار مهم في فحواه وتوقيته.

لقاء الأمير محمد بن سلمان الشامل مع بلومبيرغ تمّيز بالصراحة والوضوح، وجاءت ردود الأمير واثقة ومطلّعة ومقنعة، الأمير محمد بن سلمان يبرز مجددا عبر اللقاء قائدا وطنيا طموحا وواقعيا،وإجاباته قوضت حملة التضليل التي تطال السعودية الشقيقة.حوار مهم في فحواه وتوقيته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 5, 2018

وكان ترامب —للمرة الثالثة خلال أسبوع- قد تحدث في تجمع انتخابي للجمهوريين خاص بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في ولاية مينيسوتا، مساء الخميس، عن مطالبته للعاهل السعودي الملك سلمان بأن تدفع المملكة الأموال لأمريكا مقابل حمايتها، وذلك بعد تصريحات مماثلة في تجمعين بولاية ميسيسبي، الثلاثاء الماضي، وولاية ويست فيرجينيا، السبت الماضي.

وقال ترامب: "نحن ندافع عن دول غنية جدا ولا يدفعون مقابلا لذلك أو يدفعون نسبة ضئيلة، ونحن نتفاهم معهم بشكل جيد، خذوا السعودية كمثال، هل تعتقدون أن لديهم بعض المال؟ نحن ندافع عنهم بينما هم يدفعون نسبة ضئيلة في المقابل، إنهم يدفعون ما نسبته 30% فقط".

الرئيس الاميركي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في مينسوتا قبل قليل يكشف عن المزيد من تفاصيل محادثاته مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مشيرا الى ان الملك وافق على دفع لزيادة مساهمته في تحمل تكاليف الحماية الاميركية التي تصل الى ٣٠٪ حاليا حسب وصفه. pic.twitter.com/lO6ly1p1DT — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 5, 2018

وتابع: "قلت للملك سلمان وهو صديقي: اعذرني هل تمانع الدفع مقابل الجيش؟ فأجابه الملك: لم يطلب أحد مني ذلك من قبل، فقال ترامب للملك: أنا أطلب منك أيها الملك، فأجابه الملك سلمان: "هل أنت جاد؟، فرد عليه ترامب قائلا: أنا جاد للغاية… ثق بي في ذلك، ليقول متحمسا وكاشفا عن تعهد الملك سلمان بالدفع قائلا: "سيقومون بالدفع"، مشيرا إلى أن الملك سلمان أخبره بأنه لا أحد تطرق لهذه النقطة سابقا.