تلبية لدعوة قاديروف… نجل ملك البحرين يشارك في تدريبات القوات الخاصة الشيشانية (صور)

زار الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوات الحرس الملكي الخاصة، مركز القوات الخاصة الشيشانية، على هامش زيارته لجمهورية الشيشان.

جاءت الزيارة تلبية لدعوة الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف، لحضور احتفالات الجمهورية بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس مدينة غروزني، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

استمع الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى إيجاز عن أهداف المركز ومراحل التدريب، كما اطلع على عمليات التدريب ووسائل القيادة والسيطرة، وتدريبات لعمليات مكافحة الإرهاب والاقتحام لتخليص الرهائن وعمليات المحافظة على الأمن، وشارك في عدد من التدريبات الرماية، كما تابع تدريبات القفز الحر في النفق الهوائي الخاص بمركز التدريبات التابع للقوات الخاصة الشيشانية.

[:ar]خالد بن حمد يصل “غروزني” ويشيد بعلاقات الصداقة القوية البحرينية الشيشانية[:en]Khalid bin Hamad arrives in Grozny and Pays Tribute to the Strong Bahraini-Chechen Friendship[:] https://t.co/hZJHpBR69c pic.twitter.com/KCxcbndvMc — HHSK MEDIA (@hhskmedia) October 4, 2018

وغادر بن حمد الشيشان بعد انتهاء احتفالات الجمهورية، وكان الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين بالجمهورية وسفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية السفير أحمد عبدالرحمن الساعاتي، في وداع الأمير.

الشيخ خالد بن حمد يغادر جمهورية الشيشان https://t.co/B5LKKzcFFC pic.twitter.com/GjwK51BOA2 — اخبار صح (@newss777) October 7, 2018

وكان قديروف، أعرب عن امتنانه لوفد البحرين الذي وصل في زيارة إلى غروزني، مؤكدا أن صداقة متينة تربط الشعبيين الشيشاني والبحريني.

وكتب قديروف على حسابه في "تلغرام" اليوم الخميس:

أنا ممتن لأمير البحرين، الأخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، لحضوره احتفالاتنا بمناسبة الذكرى السنوية الـ200 لتأسيس مدينة غروزني. تربطنا صداقة أخوية مع البحرين.

يذكر أن الأمير خالد بن حمد آل خليفة هو النجل الخامس لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويشغل عدد من المناصب على رأسها قائد قوات الحرس الملكي الخاصة.