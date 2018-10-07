"لا أحد يطالب غير الحريم"... مظاهرة نسائية للمطالبة بتسليم جثمان علي عبدالله صالح (فيديو)

نشر القيادي الجنوبي اليمني جمال بن عطاف، مقطع فيديو لمظاهرة نسائية قال إنها للمطالبة بتسليم جثمان الرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح.

وقال بن عطاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "لم أكن أتوقع أن يأتي يوم وتكون جثة الرئيس علي عبد الله صالح في الثلاجة قرابة السنة".

وأضاف في دعوة لقبيلة صالح لخروج ضد جماعة الحوثي: "لا أحد من أفراد قبيلته يثور ضد الحوثي يطالب بجثمانه غير الحريم؛ أقل شي اكراما للمليارات والامتيازات التي كان يصرفها لكم افعلوا شيئا للحريم الذي تم اعتقالهن وهن يهتفين للنخوة والكرامة.. عيب!!".

لم أكن أتوقع أن يأتي يوم وتكون جثة الرئيس علي عبد الله صالح في الثلاجة قرابة السنة ولا أحد من افراد قبيلته يثور ضد الحوثي يطالب بجثمانه غير الحريم؛ أقل شي اكراماً للمليارات والامتيازات التي كان يصرفها لكم افعلوا شيئاً للحريم الذي تم اعتقالهن وهن يهتفين للنخوة والكرامة.. عيب!! pic.twitter.com/JweoCvPqR3 — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) October 6, 2018

يذكر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كان قد أوعز لوفد الحكومة إلى مشاورات السلام في جنيف، بوضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وإطلاق سراح أبنائه المحتجزين لدى جماعة أنصار الله "الحوثيين"، على رأس أولوياته.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدات على "تويتر": "الرئيس عبد ربه منصور هادي يصدر توجيهاته للوفد المفاوض عن الحكومة الشرعية بوضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح وإطلاق أبنائه وقيادات المؤتمر وجميع القيادات والصحفيين والناشطين الأسرى والمعتقلين على رأس أولوياتهم في مشاورات جنيف".

يشار إلى أن تنظيم المؤتمر الشعبي العام كان قد طالب جماعة أنصار الله عبر الأمم المتحدة خلال زيارة نائب المبعوث الخاص معين شريم إلى صنعاء في الثامن من يناير الماضي، بتسليم جثمان مؤسسه الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الذي قُتل والأمين العام للتنظيم عارف عوض الزوكا، خلال مواجهات دامية مع مسلحي "أنصار الله" في صنعاء الرابع من ديسمبر الماضي.