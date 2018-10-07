تسجيل
08:17 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    ميناء الحديدة، اليمن 5 أغسطس/ آب 2018

    التلفزيون السعودي: الحوثيون احتجزوا عشر سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قال التلفزيون الرسمي السعودي، صباح اليوم الأحد، 7 أكتوبر/تشرين الأول، إن الحكومة اليمنية أعلنت أن الحوثيين احتجزوا عشر سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة.

    وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا اللإغاثة عبدالرقيب فتح، إن "ميليشيات الحوثي تحتجز 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، ومنعت من إفراغ حمولتها، وأكد أن بعض السفن محتجزة منذ ما يقارب من 6 أشهر"، وذلك وفقا لقناة "العربية".

    أحد عناصر انصار الله يقوم بتأمين مظاهرة تندد بالقصف على الحديدة من قبل التحالف العربي
    © REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI
    اليمن: "أنصار الله" تقصف مخيما للنازحين في الحديدة... والحكومة تتحدث
    وأوضح فتح، أن "من بين تلك السفن، السفينة التي تحمل اسم (distya pushti) والتي وصلت إلى الميناء بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول الماضي وتحمل على متنها 10955 طنا من الديزل، و9025 طنا من البنزين، إضافة إلى السفينة (RINA) والتي وصلت بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي وتحمل على متنها 5700 طن من الدقيق والسكر. ومنعت ميليشيات الحوثيين السفينتين من إفراغ حمولتهما".

    ولفت وزير الإدارة المحلية، إلى أن "هذا الإجراء المتعمد من قبل الميليشيات الحوثية بالتزامن مع خلق أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت 60% وتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للميليشيات، كل هذا يثقل كاهل السكان في تلك المناطق ويزيد من الأزمة الإنسانية في تلك المحافظات".

    وأشار إلى أن "هذه الإجراءات هي جزء من مما تقوم به ميليشيات الحوثي الإجرامية يومياً من احتجاز وعرقلة للسفن النفطية والتجارية في الميناء، في محاولة لتجويع الشعب ومضاعفة أزمات المواطنين في تلك المحافظات"، مؤكداً أن الوضع الإنساني بات كارثيا، بسبب هذه الإجراءات الانقلابية المثيرة للأزمات.

    ودعا فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، إلى سرعة التدخل والضغط على الميليشيات للإفراج عن تلك السفن وإفراغ حمولتها، والسماح بالمرور الآمن للسفن النفطية والإغاثية والتجارية في الميناء.

    ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن تراجع حاد في الاقتصاد وعملة البلاد.

    انظر أيضا:

    اليمن... "أنصار الله" تحبط تسللا للقوات المشتركة جنوب الحديدة
    مقتل وإصابة جنود يمنيين بهجوم لـ"أنصار الله" في الحديدة
    "أنصار الله" تشن هجوما على قوات التحالف والقوات المشتركة في الحديدة
    مقتل قائد التدخل السريع في "أنصار الله" و10 من مرافقيه بغارة شرق الحديدة
    قائد عسكري يكشف عن معلومات مثيرة... "القوات الخاصة" تتحرك إلى الحديدة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الحدود اليمنية السعودية, احتجاز سفينة, سفن, ميناء الحديدة, الحرب في اليمن, تحرير الحديدة, الحكومة اليمنية, أنصار الله, التحالف العربي في اليمن, التحالف العربي بقيادة السعودية, الحديدة, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    طالبة كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية، مايا رعيدي، تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018
    من "حضن ماكرون" وملكة جمال لبنان إلى تسليم "إس-300" لسوريا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    نتنياهو يخضع للتحقيق بتهم فساد وخيانة الأمانة
    "جرائم كبرى" تلاحق نتنياهو
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك