آخر تغريدة لـ جمال خاشقجي قبل الإعلان عن اختفائه... شاهد ماذا قال

في تصعيد صادم لقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ ستة أيام، أشارت مصادر لوكالة "رويترز"، أمس بأن الشرطة التركيّة قالت إنه قتل في عملية مدبرة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو ما نفته السعودية جملة وتفصيلا.

وقبل اختفائه بيوم واحد، نشر الإعلامي السعودي سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أغادر لندن وفلسطين في البال، حضرت مؤتمرا وتعرفت على باحثين وناشطين مؤمنين بعدالة قضيتها من أطراف الارض.

—

رغم قوة اللوبي الاسرائيلي الذي حاصر اَي تعاطف معها الا ان صوتها لا يزال عاليا هنا.

—

في عالمنا يحاولون تغييب فلسطين لكسر الغضب فينا ولكنها حاضرة في ضمير كل مواطن … وان صمت. pic.twitter.com/qnOF5ZyUgu — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 1, 2018

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 1, 2018

​ونقلت وكالة "رويترز"، أمس السبت، عن مصدرين أمنيين تركيين أن التقديرات الأولية للشرطة التركية حول قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، تقول إنه قتل في عملية مدبرة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو ما نفته السعودية.

وأعلنت السلطات التركية، أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، الذي فقد الاتصال به إثر دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول الثلاثاء الماضي.