إصابة إسرائيليين بإطلاق نار قرب مستوطنة بركان جنوب نابلس

وقالت الشرطة إن 3 إسرائيليين أصيبوا بالرصاص، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، وفقا لرويترز.

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 376 برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن قواتها والجنود الاسرائيليين يبحثون عن المهاجم الذي فتح النار في المنطقة الصناعية في مستوطنة بركان اليهودية.

وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت المنطقة التي وقع بها الحادث.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، على حادث إطلاق النار قرب المنطقة الصناعية بركان، وأنه على ما يبدو هناك ٣ مصابين في المكان.

وأشار إلى أنه يتم فحص خلفية العملية، وأن قوات جيش الدفاع والشرطة يقومون بتمشيط المنطقة.