إصابة إسرائيليين بإطلاق نار قرب مستوطنة بركان جنوب نابلس

وقالت الشرطة إن 3 إسرائيليين أصيبوا بالرصاص، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، وفقا لرويترز.
وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت المنطقة التي وقع بها الحادث.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، على حادث إطلاق النار قرب المنطقة الصناعية بركان، وأنه على ما يبدو هناك ٣ مصابين في المكان.
وأشار إلى أنه يتم فحص خلفية العملية، وأن قوات جيش الدفاع والشرطة يقومون بتمشيط المنطقة.
أولي: #اطلاق_نار قرب المنطقة الصناعية بركن. على ما يبدو هناك ٣ #مصابين في المكان. يتم فحص خلفية العملية. قوات #جيش الدفاع والشرطة يقومون بتمشيط المنطقة.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2018
كذلك أعلن عن حادث إطلاق النار، القنوات الرسمية لقوات الدفاع الإسرائيلية، عبر حساباتها على "تويتر" و"فيسبوك".
INITIAL REPORT: A shooting took place in Barkan, near the community of Ariel. There are reports of three casualties. IDF troops and police forces are at the scene. pic.twitter.com/Quh2nEXKbW— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 7, 2018
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