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14:27 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الجيش الاسرائيلي

    السلطات الإسرائيلية تطارد فلسطينيا متهما بقتل إسرائيليين

    © AFP 2018 / HAZEM BADER
    العالم العربي
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    أعلنت السلطات الإسرائيلية أن قوات أمنية كبيرة تطار فلسطينيا، متهم بقتل إسرائيليين اثنين، صباح اليوم الأحد، وإصابة ثالث، في المنطقة الصناعة ببركان، ببلدة آرئيل بالضفة الغربية.

    وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان
    © East News / AP/FOTOLINK
    بحجة "مسيرات العودة"... إسرائيل تقرر تقليص مساحة الصيد للفلسطينيين
    القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان في بيان: "قوات كبيرة تطارد في هذه الأثناء الإرهابي الفلسطيني التي قتل مواطنين إسرائيليين في المنطقة الصناعية في بركان".

    كما قال رئيس الوزراء نتنياهو في تصريحات في مستهل جلسة حكومية:

    "سأفتتح كلامي بالتطرق إلى الحادثة التي وقعت هذا الصباح في المنطقة الصناعية ببركان. هذه هي عملية إرهابية خطيرة للغاية أودت بحياة مواطنيْن إسرائيليين قتلا بوحشية بالغة حيث أصيبت أيضا خلال تلك العملية الإرهابية مواطنة أخرى".

    وأضاف: "قوات الأمن تطارد القاتل الحقير. إنني متأكد بأنه سيتم إلقاء القبض عليه وبأنه ستتم محاسبته قريبا. أود أن أقدم باسمي وباسم جميع وزراء الحكومة التعازي إلى عائلتي القتيلين ونأمل ونصلي لشفاء المصابة العاجل".

    وكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية قد أعلنت صباح اليوم إصابة 3 إسرائيليين، بينهم اثنين رجل وامرأة في حالة خطيرة، وإصابة امرأة ثالثة، إثر إطلاق فلسطيني للنار عليهم في الضفة الغربية.

    وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "وصل مشتبه به إلى المنطقة الصناعية، وأطلق النار على ثلاثة مواطنين"، مضيفا:"قوات كبيرة من جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشاباك تقوم بمطاردة المشتبه فيه المعروفة هويته لدى قوات الأمن".

    وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة أعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزايدت تلك الأعمال منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" بالقطاع في الثلاثين من آذار/مارس المنصرم بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

    ومنذ انطلاق المسيرات وحتى الآن بلغ عدد القتلى الفلسطينيين قرابة 200 شخص بالإضافة إلى نحو 20 ألف مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

    الكلمات الدلالية:
    الضفة الغربية, السلطات الإسرائيلية, مقتل, غزة, أوفير جندلمان, اسرائيل, فلسطين
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