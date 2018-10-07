السعودية تنشر فيديو جديد بشأن خاشقجي من داخل القنصلية في إسطنبول

نشرت المملكة العربية السعودية، فيديو جديد تم تصويره من داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قالت إنه يثبت عدم وجود المواطن السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية.

وقام صحفيون من وكالة أنباء "رويترز" بجولة داخل القنصلية المكونة من ستة طوابق في شمال إسطنبول، حيث قال القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، إن الحديث عن اختفاء خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول ليس له أساس من الصحة.

وتجول العتيبي رفقة الصحفيين في جميع أروقة المبنى، بما في ذلك المصلى والمرآب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمراحيض وغرف الأمن والتخزين، كما فتح خزانات المكاتب والملفات.

وقال العتيبي، خلال مقابلة أجراها مع وكالة "رويترز" في مقر القنصلية، أمس السبت: "أحب أن أؤكد أن المواطن خاشقجي غير موجود في القنصلية ولا في السعودية، والقنصلية والسفارة تبذلان جهودا للبحث عنه، ونشعر بالقلق إزاء هذه القضية".

وأضاف: "هناك الآن تواصل بين الجهات المختصة التركية والجهات المختصة في المملكة.. لننتظر ونرى النتائج". ونفى توجيه أي اتهامات قانونية للمواطن خاشقجي في القنصلية.

واعتبر القنصل السعودي في إسطنبول أن الحديث عن اختطاف المواطن السعودي، جمال خاشقجي، أمر "لا يستند إلى أساس"، وقال: "أعتقد أن طرح فرضية اختطاف مواطن سعودي من قبل بعثة دبلوماسية أمر مقزز".

فيديو:

تجول صحفيو رويترز في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول المؤلف من 6 طوابق بعد أن سمحت لهم القنصلية بذلك للتأكد من أن الصحفي #جمال_خاشقحي ليس متواجداً داخل المبنى. قال القنصل محمد العتيبي لصحفيي رويترز: "أحب أن اؤكد أن المواطن جمال غير موجود في القنصلية ولا في السعودية، pic.twitter.com/Z2v57hjb7E — قناة 24 السعودية (@Saudi_24) ٦ أكتوبر ٢٠١٨

​ونقلت وكالة "رويترز"، أمس السبت، عن مصدرين أمنيين تركيين أن التقديرات الأولية للشرطة التركية حول قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، تقول إنه قتل في عملية مدبرة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو ما نفته السعودية.

وأعلنت السلطات التركية، أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، الذي فقد الاتصال به إثر دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول الثلاثاء الماضي.