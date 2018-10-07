قطر تنشئ أول محطة طاقة شمسية كبرى

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اليوم الأحد، عن انشاء أول محطة طاقة شمسية كبرى في البلاد، وذلك ضمن خطة تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة، عن رئيس المؤسسة عيسى الكواري، أن مناقصة المشروع ستطرح قبل نهاية العام، وسيتم استخدام تقنية الخلايا الكهروضوئية في المشروع، الهادف إلى زيادة نسبة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

© REUTERS / Stringer Egypt وزير الطاقة القطري: المشاكل السياسية لا تمنع قطر من توسيع نفوذها في سوق الغاز

وستكون سعة الطاقة الشمسية للمشروع، في حدود 700ميغاوات؛ وتقوم المؤسسة بتأهيل 16شركة عالمية متخصصة في إنشاء مشاريع من هذا النوع.

وتتضمن المرحلة الأولى، حتى 2020، إنتاج 350 ميغاوات من الكهرباء، ويدخل ضمن مشروع التنمية الوطنية (2018-2022)، الهادف إلى تقليل الاعتماد وتوفير الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وستتم مراعاة كافة الجوانب البيئية عند تخصيص أرض المشروع، الذي سيقام على مساحة 10 كيلومترا مربعا، غربي العاصمة القطرية الدوحة.

جدير بالذكر أن قطر تعد أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الذي يتم الاعتماد عليه في معظم دول العالم، لإنتاج الطاقة الكهربائية.