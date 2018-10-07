قطر تنشئ أول محطة طاقة شمسية كبرى

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة، عن رئيس المؤسسة عيسى الكواري، أن مناقصة المشروع ستطرح قبل نهاية العام، وسيتم استخدام تقنية الخلايا الكهروضوئية في المشروع، الهادف إلى زيادة نسبة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وتتضمن المرحلة الأولى، حتى 2020، إنتاج 350 ميغاوات من الكهرباء، ويدخل ضمن مشروع التنمية الوطنية (2018-2022)، الهادف إلى تقليل الاعتماد وتوفير الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وستتم مراعاة كافة الجوانب البيئية عند تخصيص أرض المشروع، الذي سيقام على مساحة 10 كيلومترا مربعا، غربي العاصمة القطرية الدوحة.
جدير بالذكر أن قطر تعد أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الذي يتم الاعتماد عليه في معظم دول العالم، لإنتاج الطاقة الكهربائية.
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