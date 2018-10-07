مستشار لأردوغان: لدينا معلومات ملموسة عن خاشقجي... والقضية لن تمر دون حل

قال مسؤول في حزب العدالة والتنمية يقدم المشورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن السلطات التركية لديها معلومات ملموسة بشأن اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي اختفى قبل ستة أيام.

© REUTERS / OSMAN ORSAL السعودية تنشر فيديو جديد بشأن خاشقجي من داخل القنصلية في إسطنبول

وقال ياسين أقطاي لشبكة (سي.إن.إن ترك) "إن خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية في إسطنبول بطريقة طبيعية. وأضاف أن القضية لن تمر دون حل".

وحسب "رويترز" قال مستشار أردوغان إن السلطات تعتقد أن مجموعة من 15 سعوديا ضالعة بشكل واضح في قضية خاشقجي. مضيفا أنه يعتقد أن الصحفي السعودي خاشقجي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول.