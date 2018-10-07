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17:29 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الملك سلمان وترامب

    سعوديون: رد ابن سلمان صفعة لترامب... والمملكة تحمي نفسها

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم العربي
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    قال الكاتب والإعلامي السعودي، خالد المجرشي، إن رد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على خطاب ترامب بمثابة صفعة قوية لشخصية ترامب.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى"سبوتنيك"، أن هذه الصفعة لشخص ترامب الذي يخرج عن النص أحيانا، وأن ما يردده هو خطاب انتخابي يسعى من خلاله لجذب المزيد من المؤيدين.

    محمد بن سلمان
    © AP Photo / Etienne Oliveau
    أول تعليق لابن سلمان على تلويح ترامب للملك بعدم البقاء في الحكم أسبوعين
    وتابع بأن رد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مطالب ترامب، بشأن دفع المزيد من المال رد مسؤول وحكيم، وأن ولي العهد يعرف متى يتحدث وكيف يخاطب العالم أجمع، خاصة أن الرد لم يكن مقتصرا على ترامب بل بمثابة رسالة للعالم ككل، بأن العهد الحالي لا يمكن التغاضي فيه عما يمس السيادة السعودية، وأن العلاقات الأمريكية السعودية هي علاقة استراتيجية منذ سنوات، وثابتة على التعاون المشترك. 

    وأستطرد أن الشارع السعودي كان يثق في رد الملك أو ولي العهد على ما قاله الرئيس الأمريكي، خاصة أن العهد الجديد في السعودي لا يسمح فيه بالتراخي أو المساس بالسيادة أو التدخل في شأن المملكة.

    في ذات الإطار قال رئيس مركز القرن العربي للدراسات، سعد بن عمر، إن رد ولي العهد محمد بن سلمان على خطاب ترامب جاء مباشرا وواقعيا دون محاولة تغليف العلاقات السعودية الأمريكية بغلاف الدبلوماسية.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الرد كان واضحا بأن السعودية تشتري أسلحتها بأموالها، على خلاف العديد من الدول التي تحصل على الأسلحة من الولايات المتحددة دون مقابل مالي، وأن المملكة السعودية بإمكانها الاستغناء عن الولايات المتحدة، خاصة أنها لا تعتمد في أمنها على أي دولة مهما كبر حجمها، وأنها ليست رهينة لأي دولة.

    وأشار إلى أنه لا يعتقد أن يتمادى ترامب في قوله، أو تكرار ما قاله، خاصة بعد الرد الواضح من ولي العهد.

    للمرة الثالثة ترامب يطالب بالأموال

    حسب وصف الخبراء، أن ما يفعله ترامب خارج عن السياق الدبلوماسي وتعامل الدول مع بعضها، حيث كرر الرئيس الأمريكي مطالبته للسعودية للمرة الثالثة بدفع المزيد من الأموال مقابل الحماية "حسب قوله".

    جاء الحديث للمرة الثالثة خلال أمام تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية منيسوتا، حيث تحدث ترامب، عن تفاصيل جديدة في المحادثة التي أجراها مؤخرا مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

     وقال ترامب، إنه سأل العاهل السعودي: "هل تمانع في دفع الأموال لقاء الحماية العسكرية؟، فأجاب بأن "لا أحد طلب مني ذلك"، فرد عليه ترامب: "أنا أطلب منك أيها الملك"، مضيفا أن السعودية "تتحمل تكاليف الحماية الأمريكية التي تصل إلى 30%".

    رد ولي العهد السعودي

    على الجانب الآخر قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حوار نشرته وكالة "بلومبيرغ" الجمعة 5 أكتوبر / تشرين الأول، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده "لن تدفع في الوقت الراهن أي شيء مقابل أمنها"، وأضاف أن الرياض تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة بأموالها ولا تأخذها مجانا، وأن علاقة السعودية مع ترامب جيدة ومميزة، وأنه يحب العمل مع الرئيس الأمريكي.

    واستطرد قوله "في تقديري، وأعتذر إذا أساء أحد فهم ذلك أن الرئيس أوباما خلال فترة رئاسته التي دامت 8 أعوام قد عمل ضد أغلب أجندتنا ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة عملت ضد أجندتنا، إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا، وقد كانت النتيجة النهائية هي أننا نجحنا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قيادة أوباما قد فشلت، على سبيل المثال في مصر".

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, ترامب في السعودية, ترامب, الملك سلمان, العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, محمد بن سلمان, دونالد ترامب, السعودية
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