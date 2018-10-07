أول رد فعل لأردوغان على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسفه لحادث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، مؤكدا أن السلطات تحقق في الحادث.

© REUTERS / OSMAN ORSAL مستشار لأردوغان: لدينا معلومات ملموسة عن خاشقجي... والقضية لن تمر دون حل

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان، اليوم الأحد، في تصريحات للصحافيين عقب كلمة في ختام الاجتماع الاستشاري والتقييمي لحزب العدالة والتنمية "من المؤسف وقوع هذا الحادث في بلدنا ونتمنى أن لا يحدث أي أمر أخر لا نرغب"، مضيفا "ننتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة".

وواصل أردوغان "أتابع القضية عن كثب وأجهزة الأمن أيضا تتابعها بكل تفاصيلها، ونريد الحصول على نتيجة بأقرب وقت".

وأوضح أردوغان "أتابع هذه القضية وأجهزة الأمن تدرس الحادث بالتفصيل وتدرس أجهزة الأمن والاستخبارات التحركات من المطار".

وقال الرئيس التركي "سأعلن نتيجة التحقيقات للعالم بعد انتهائها".