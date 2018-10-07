تسجيل
16:08 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    سيف الإسلام القذافي

    "حراك" داعم لسيف الإسلام القذافي يطالب روسيا باتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه ليبيا

    © AP Photo / Imed Lamloum
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    عادت شعارات دعم سيف الإسلام القذافي للظهور من جديد، والتي تؤيد ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل حال عدم إتمامها هذا العام.

    من ناحيته قال المحامي الليبي خالد الغويل، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إن النسبة الأكبر التي عانت من ويلات الحرب والاقتتال الدائر بشكل كبير في ليبيا تبحث عن مخرج من التجاذبات والاقتتال والحرب.

    سيف الإسلام القذافي
    © AFP 2018 / Imed Lamloum
    تأسيس "حراك مانديلا ليبيا" لدعم ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة
    وأضاف، أن الشباب الليبي في الداخل والخارج، تحركوا من خلال فريق "حراك مانديلا ليبيا" بهدف كسر حاجز الخوف في الداخل والخارج والتأكيد على الدعم لـ سيف الإسلام داخليا وخارجيا، وكذلك حث المؤيدين له بعدم الخوف الذي فرض عليهم السنوات الماضية تحت قوة السلاح في مناطق عدة، خاصة أن هناك بعض التظاهرات خرجت في ليبيا وطالبت بترشحه لرئاسة، وأكدت على أن مشروعه هو طوق النجاة لكافة الليبيين.

    وفيما يتعلق بعد ظهور سيف الإسلام القذافي وإعلانه ترشحه بنفسه، حتى الآن، أوضح الغويل، أن الفريق يعمل بالتواصل مع سيف الإسلام وأنه سيختار الوقت المناسب لظهور وإعلان ترشحه، خاصة أن الأوضاع الأمنية في الوقت الراهن قد تكون غير مناسبة.

    موقف قانوني

    وكان عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور خليفة الدغاري، شكك في قانونية الإجراءات المتخذة، بصدد الإفراج عن نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، في تصريحات سابقة إلى "سبوتنيك".

    وأوضح الدغاري، أنه لم يصدر بحق سيف الإسلام القذافي، حتى الآن، قرار من النائب العام أو القضاء، بصفتهما الجهتين الوحيدتين المخولتين بإطلاق سراحه.

    وتابع نحن — الآن — في لغط، ولا نعلم ملابسات إطلاق سراحه، فربما يكون قد صدر تعديل أو توجيه من وزير العدل السابق، بتعديل قانون العفو العام، بموجب الخطاب الصادر من وزير العدل، والموجه لنيابة الزنتان للمطالبة بإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، والتي قامت بالرد بأنها ليست الجهة المخولة باتخاذ هكذا قرار، وإنما لابد أن يصدر هذا القرار من خلال قناته الشرعية وهو مكتب النائب العام.
    وأردف الدغاري، "ربما يكون قرار إطلاق سراحه جاء عن طريق تدخل رئيس مجلس النواب، أو عن طريق وزارة العدل".

    سيف الإسلام القذافي
    © AP Photo / Imed Lamloum
    مفاوض فرنسي يتحدث عن "مفاجأة" يجهزها سيف الإسلام القذافي

    بيان الحراك

    وقال الحراك، في بيان اليوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تابعنا باهتمام شديد تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغاندوف السبت 6أكتوبر/ تشرين الأول كلمته في المنتدى الدولي "حوار الحضارات" في العاصمة اليونانية أثينا: "بشأن السياسة الغربية قصيرة النظر في ليبيا والتي حولتها إلى معقل للإرهاب والارهابيين، حسب قوله.

    وتابع البيان، "يؤكد حراك منديلا ليبيا مشاطرته الشعور بالقلق حيال تلك السياسات التي دمرت الدولة الليبية، وحولتها إلي ملاذ أمن للإرهاب ويطالب دولة روسيا والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر فاعلية ضد هذه السياسات بما يسهم في إعادة الاستقرار والأمن وقطع الطريق على بعض السياسات التي تهدف لتفتيت الدول على عكس ما تدعي في الظاهر، وأننا نمد يد التعاون لروسيا والمجتمع الدولي بما يخدم الصالح الليبي ولا يتجاوز الخطوط والثوابت الوطنية التي أعلن عنها الحراك سابقا". 

    انظر أيضا:

    تأسيس "حراك مانديلا ليبيا" لدعم ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة
    وزير خارجية ليبيا السابق يفاجئ الجميع... ويكذب سيف الإسلام القذافي
    صحيفة فرنسية: تفاصيل "8 صفحات" من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي
    مفاوض فرنسي يتحدث عن "مفاجأة" يجهزها سيف الإسلام القذافي
    أدلة وتسجيلات... سيف الإسلام القذافي يفجر مفاجأة في أول حوار بعد إعلان ترشحه
    محامي ليبي: سيف الإسلام القذافي يحظى بدعم شعبي واسع
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سيف الإسلام القذافي, أخبار ليبيا, سيف الإسلام القذافي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى هدية رمزية من كابتن فريق الهوكي الوطني الروسي إيليا كوفالتشيوك (بعد فوز الفريق بالذهبية الأولمبية في أولمبياد 2018 في كوريا الجنوبية) أثناء مراسم توزيع أوسمة الشرف الحكومية للرياضيين الروسيين، 31 يناير/ كانون الثاني 2018
    في عيد ميلاده... لنتذكر أبرز صور العام المنصرم
    نتنياهو يخضع للتحقيق بتهم فساد وخيانة الأمانة
    "جرائم كبرى" تلاحق نتنياهو
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك