قوات التحالف توقف 6 خبراء أوكرانيين وصلوا مطار عدن

احتجزت قوات تابعة للتحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، 6 خبراء أوكرانيين وصولوا لإجراء صيانة لمحطة كهرباء، لعدم حصولهم على إذن مسبق من التحالف.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع "عدن الغد" المستقل، اليوم الأحد، عن مصدر أمني قوله، إن ستة خبراء أوكرانيين وصلوا إلى مطار عدن على متن طائرة شحن بغرض إكمال صيانة محطة الحسوة الكهربائية، إلا أن قوات التحالف احتجزتهم لعدم حصولهم على إذن مسبق منها لدخول الأراضي اليمنية.

وأضاف أن مسؤولين أمنيين يمنيين يبذلون جهودا للسماح لهم بالدخول، والحيلولة دون ترحيلهم.

كانت الحكومة اليمنية وقعت عقدا مع شركة بدسيرفيس الأوكرانية لصيانة وإعادة تأهيل محطة الحسوة الكهرو حرارية بتكلفة 31 مليون دولار.