مقتل 3 انتحاريين حاولوا استهداف المواكب الحسينية جنوبي بغداد

بغداد — سبوتنيك. وذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان اليوم الأحد "بعد ورود معلومات تفيد بقدوم ثلاثة إرهابيين إلى منطقة الإصلاح في الرضوانية جنوبي بغداد؛ لاتخاذها ملاذا لشن هجمات إرهابية تستهدف زائري أربعينية الإمام الحسين، تم تطويق المكان ونصب الكمائن".

MOADH AL-DULAIMI إصابة 4 أشخاص في انفجار شمالي بغداد

وأضاف البيان "بمساعدة أبناء المنطقة تكللت العملية بالنجاح، وتم قتل الانتحاريين الثلاثة".

وفي وقت سابق تمكنت قوة من اللواء السابع في الشرطة الاتحادية، من اعتقال مسلح بحوزته رمانة يدوية عدد 2، حاول إلقاءها وتفجيرها على أحد المواكب الحسينية بمنطقة البياع في شارع عشرين غرب بغداد.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.