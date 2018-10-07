حكومة الوفاق الوطني الليبية تكلف وزراء جددا للداخلية والمالية والاقتصاد

القاهرة — سبوتنيك. ونشرت صفحة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبر "فيسبوك"، اليوم الأحد، مراسيم أفادت: "يكلف السيد/فتحي علي باش أغا بمهام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، والسيد علي عبد العزيز العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، والسيد فرج عبد الرحمن عمر بومطاري بمهام وزير المالية".

من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالتغييرات التي أجرتها الحكومة، وقالت في بيان:

"تتمنى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا النجاح للوزراء الجدد في حكومة الوفاق، وتعبر عن كامل استعدادها لدعمهم لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، والسير قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية".

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر باريس في أيار/مايو الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من أيار/مايو الماضي.