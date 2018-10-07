العراق يدعو روسيا إلى تبادل المحكوم عليهم

دعا وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، إلى عقد اتفاقيات جديدة لتبادل المحكوم عليهم بين بلاده وروسيا، مؤكدا حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

بغداد — سبوتنيك. وشدد الزاملي، خلال لقاءه مع السفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف، بمقر الوزارة ببغداد وبحسب بيان صادر عنها، "على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الحكومة الروسية"، داعيا إلى "عقد اتفاقيات جديدة لتبادل المحكوم عليهم وفق مبدأ التعامل بالمثل واتفاقيات أخرى لتنظيم شؤون رعايا البلدين".

© AP Photo / Khalid Mohammed المالكي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع السفير الروسي في بغداد

وشدد الزاملي، على أن "الحكومة العراقية تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة روسيا على جميع الصعد، وفي مقدمتها الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية".

ومن جانبه أبدى السفير الروسي في العراق رغبة بلاده في "توطيد العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العراق حكومة وشعباً وإيحاد اتفاقيات ثنائية تساهم في إيجاد أرضية قانونية لرعايا البلدين مقدما مسودة اتفاق لطرحها للمناقشة والتعديل".

وتابع أن "الحكومة الروسية مساندة للعراق في حربه ضد الإرهاب، والتي تحققت من خلاله تبادل الخبرات والدعم للقوات الأمنية العراقية في دحر عصابات تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) وتعزيز الأمن في المنطقة والعالم على حد سواء".

وتربط بغداد وموسكو علاقات اقتصادية قوية، وتستحوذ شركات النفط الروسية على مشروعات عدة داخل العراق خاصة شمالي البلاد.