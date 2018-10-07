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20:33 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    برهم صالح

    بعد أيام من انتخابه... رئيس العراق يؤكد حاجة بلاده إلى الدعم الدولي

    © REUTERS / AKO RASHEED
    العالم العربي
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    أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص على العراق يان كوبيتش، اليوم الأحد، استمرار حاجة العراق لمساعدات المجتمع الدولي في مشاريع إعادة الإعمار والمجالات الأمنية والدبلوماسية.

    بغداد — سبوتنيك. وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، في بيان، "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد صباح الأحد 7/10/2018 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يان كوبيتش".

    برهم صالح
    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
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    وأعرب كوبيتش في مستهل اللقاء عن "خالص تهانيه بانتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية"، مؤكدا "ثقة واهتمام المجتمع الدولي بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تحقيق طموحات الشعب العراقي بالأمن والاستقرار والازدهار".

    وفيما عبر صالح، بحسب البيان، عن شكره واعتزازه بالتهنئة، جدد امتنانه للاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، للتهنئة بانتخابه رئيسا للجمهورية ، كما ثمن تقدير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق (يونامي)، مؤكدا على "استمرار حاجة العراق الى المزيد من مساعدات المجتمع الدولي في مشاريع إعادة الاعمار والمصالحة والمجالات الأمنية والدبلوماسية ".

    من جانبه استعرض كوبيتش، بحسب البيان، نتائج لقاءاته الدولية بشأن العراق"، معربا عن استعداد المجتمع الدولي مواصلة دعمه للعراق في مختلف المجالات".

    وكان صالح قد فاز، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، برئاسة جمهورية العراق، بعد حصوله على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين.    

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    الوضع في العراق, الحكومة العراقية, برهم صالح, العراق
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