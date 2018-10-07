تسجيل
20:33 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية

    خبير: السعودية لها مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة والاقتصاد مقابل السلاح

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتبر الكاتب والمحلل السياسي السعودي، محمد عبد الله آل زلفة، أن السعودية لها مصالح مشتركة كثيرة مع الولايات المتحدة، وخاصة في مكافحة الإرهاب والتصدي للمخططات الإيرانية وغيرها، لكنها تدفع لواشنطن مقابل تزويدها بالسلاح اللازم لأمنها؛ وذلك تطبيقا لمبدأ "الاقتصاد مقابل السلاح".

    القاهرة — سبوتنيك. وقال آل زلفة، في مقابلة بالهاتف مع وكالة "سبوتنيك"، "حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للصحافة، كان واضحا وسياديا، ويتمحور حول أن للسعودية والولايات المتحدة مصالح مشتركة كثيرة وعلاقات استراتيجية، وهناك تعاون قائم في مكافحة الإرهاب والتصدي لمخططات إيران، لكن المملكة تدفع مقابل السلاح الذي تحتاجه لأمنها، وهذه الأموال تساعد الاقتصاد الأمريكي، ومن مبدأ الاقتصاد مقابل السلاح، سواء الذي سيصنع داخل السعودية، أو ذلك الذي تنتجه في الولايات المتحدة".

    محمد بن سلمان
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    ولي العهد السعودي: طرح "أرامكو" في 2021 بأكثر من 2 تريليون دولار
    وأضاف، "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالف كل الساسة الأمريكيين السابقين، ويتحدث عن العلاقات بطريقة تجارية، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعرف كيف يتحدث معه، وقطع الطريق أمام كل المشككين والمدعين بأن ترامب أهان السعودية، والحديث الصحافي كان واضحا في هذا الأمر".

    وبخصوص موضوع طرح الاكتتاب الدولي على أسهم "أرامكو"، رأى آل زلفة، أن الأمير محمد بن سلمان كان واضحا، بما لا يدعو للشك، عندما تحدث عن مواعيد هذا الطرح، لافتا إلى أن السعودية سوف تستثمر هذه الأموال في مشاريع ضخمة داخل البلاد وخارجها، لتنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد على بيع النفط والبتروكيماويات، فقط.

    وقال، "الأمير جاد في موضوع طرح أرامكو، الذي ستدخل فيه الحكومة وشركات سعودية وأخرى دولية، وهو أكد أن ثروة البلاد ليست للبيع والشركة ستبقى تحت السيادة السعودية.. إنما هذه الأموال العائدة من طرح أسهم أرامكو ستوظف في مشاريع ضخمة بالسعودية وخارجها، ولن نكون رهينة للبترول وتذبذبات أسعاره في الأسواق.. المملكة لديها خطط كثيرة للتنمية، ولن تعرض هذه الخطط للخطر بسبب اختلاف أسعار النفط".

    وحول الرسائل للداخل السعودي، التي حملها حديث الأمير محمد بن سلمان، قال آل زلفة، "الأمير يعمل بقوة من أجل توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات على كافة الأصعدة، وهناك مشاريع واعدة في المملكة وفي القرن الأفريقي والصين وغيرها، الهدف منها القضاء على البطالة في السعودية، وتطوير البلاد، والانفتاح على العالم".

    وتابع قائلا"، "هناك جهات كثيرة، كقطر وإيران وجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، يريدون ويعملون من أجل أن تكون السعودية متخلفة، لكن جهود الأمير محمد بن سلمان موجهة للتطوير، وهي استجابة واضحة لرغبات الشباب السعودي".

    كان ولي العهد السعودي تحدث، قبل يومين، لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، وأكد أن بلاده "لن تدفع شيئا مقابل أمنها"، موضحا أنها تدفع ثمن السلاح الذي تشتريه من الولايات المتحدة.

    وأوضح ولي العهد السعودي أن بلاده تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة ولا تأخذها مجانا، قائلا، "في الوقت الحاضر لن ندفع شيئا مقابل أمننا"، ما اعتبر ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي، التي طالب فيها الملك سلمان بدفع 3 مليار دولار، مقابل الحفاظ على أمن السعودية.

    وفي موضوع طرح أسهم شركة "أرامكو" للاكتتاب، والذي كان مقررا في نهاية العام الجاري، قال الأمير محمد بن سلمان، "أنا أؤمن أنه في أواخر 2020، في أوائل 2021"، مضيفا أنه "سيقرر المستثمر السعر في اليوم، وأعتقد أنه سيكون أعلى من تريليوني دولار، لأنه سيكون ضخما".

     

    انظر أيضا:

    الولايات المتحدة تعلق على استهداف "أنصار الله" للعاصمة السعودية
    رد فعل الولايات المتحدة تجاه استهداف "أنصار الله" لوزارة الدفاع السعودية
    الولايات المتحدة تسلم معتقلا في سجن غوانتانامو إلى السعودية قريبا
    الولايات المتحدة كانت تريد خنق روسيا لكنها دمرت السعودية
    هل تقف الولايات المتحدة وراء الخلافات القطرية - السعودية؟
    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الأمريكية السعودية, الحكومة السعودية, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى هدية رمزية من كابتن فريق الهوكي الوطني الروسي إيليا كوفالتشيوك (بعد فوز الفريق بالذهبية الأولمبية في أولمبياد 2018 في كوريا الجنوبية) أثناء مراسم توزيع أوسمة الشرف الحكومية للرياضيين الروسيين، 31 يناير/ كانون الثاني 2018
    في عيد ميلاده... لنتذكر أبرز صور العام المنصرم
    نتنياهو يخضع للتحقيق بتهم فساد وخيانة الأمانة
    "جرائم كبرى" تلاحق نتنياهو
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك