"أنصار الله" تصد هجوماً للقوات اليمنية جنوب شرقي الحديدة وتعطب آلية مضادة للألغام

صد مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيين" هجوما شنه، اليوم الأحد، الجيش اليمني على مواقع عائدة للجماعة في محافظة الحديدة غربي اليمن، وأعطبوا آلية مضادة للألغام من نوع أوشكوش.

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك": "إن القوات المشتركة نفذت محاولة تقدم باتجاه مواقع جنوب شرقي مديرية حيس الواقعة جنوب شرقي الحديدة، وتمكن مسلحو "أنصار الله" من إحباط الهجوم، بقصف مدفعي تكبدت فيه القوات المهاجمة خسائر في المعدات".

في سياق متصل، أعطبت وحدة ضد الدروع في "أنصار الله" مدرعة للقوات المشتركة نوع أوشكوش، اثر استهدافها بصاروخ غرب منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، حسب المصدر.

وأشار إلى أن مسلحي "أنصار الله" نصبوا كميناً بعبوة ناسفة لآلية للقوات الحكومية شرق مديرية التحيتا، أسفر عن إعطابها ومقتل وإصابة طاقمها.

وأضاف:"أن قتلى وجرحى آخرين سقطوا من القوات المشتركة بانفجار لغم زرعه "أنصار الله" شرق ذات المديرية.

وفي مديرية الدريهمي، أعطب مقاتلو "أنصار الله" مدرعة وجرافة عسكرية للقوات الحكومية اثر استهدافهما بصاروخين موجهين جنوب غربي المديرية.

وسيطرت القوات الحكومية المشتركة، بدعم من التحالف، في الخامس من شباط/فبراير الماضي، على مدينة حيس بعد اقتحامها قرى الضاحية والقاهرة وحسي الحنجلة والجريب القريبة من مركز المديرية واستعادتها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.