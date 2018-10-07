"أنصار الله" تتهم بوارج التحالف بقصف سوق جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، اليوم الأحد، عن مصدر عسكري، قوله، "إن بوارج ومدفعية العدوان استهدفت اليوم سوق مديرية الدريهمي، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح آخرين".

وأضاف المصدر، "تقصف بوارج العدوان ومدفعيته مديرية الدريهمي منذ خمسة أيام وحتى اليوم، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، وتدمير 30 منزلا بشكل كلي وجزئي".

يشار إلى أن القوات الحكومية اليمنية سيطرت، في 12 أغسطس/آب الماضي، على مديرية الدريهمي بعملية عسكرية من عدة محاور على مواقع مسلحي "أنصار الله"، حسب موقع الجيش اليمني.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا في اليمن لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.