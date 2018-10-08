صورة "نادرة" لأكبر أبناء الملك عبد العزيز إلى جانب "فقيه آل سعود وعالمهم"

وقال الحساب إن الصورة تعود إلى "الأمير تركي الأول بن عبدالعزيز" مضيفا إن من يقف على يمنه هو عمه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل".

الصورة تجمع الأمير تركي الأول بن عبدالعزيز وعلى يمينه عمه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل رحمهما الله تعالى https://t.co/xfdmhAtpqT — تاريخ آل سعود (@Alsaud_History) October 7, 2018

والأمير تركي هو أكبر أبناء الملك عبد العزيز وبه يكنى (أبو تركي) من زوجته وضحى بنت محمد العريعر من شيوخ بني خالد. كان قد تولى في بداية حكم أبيه إمارة منطقة القصيم.

وأما الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل فكان الأخ الأصغر للملك عبد العزيز، وعند استعادة أخيه عبد العزيز لعاصمتهم الرياض، ولع بالعلم والدراسة حتى لقبه الملك عبد العزيز بــ"فقيه آل سعود وعالمهم".