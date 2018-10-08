"مستعيدا ذكريات دراسته الأولى"... ابن سلمان يحكي موقفا لوالده مع التعليم

قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يولي اهتماما كبيرا بتطوير المعلمين.

وحكى الأمير موقفا لوالده —الملك سلمان- مستعيدا ذكريات دراسته الأولى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

سلطان بن سلمان: الملك سلمان قال لمعلمي «لك اللحم ولنا العظم» #عكاظ https://t.co/1Kwe7aSxHL — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) October 8, 2018

وقال: "عندما بدأت الدراسة أنا وأخي فهد —رحمه الله- أبلغ والدي معلمنا آنذاك المربي الفاضل عثمان الصالح —رحمه الله- الذي كان معروفا بالشدة والحكمة، بمقولته الشهيرة يا شيخ عثمان هذا فهد وسلطان لك اللحم ولي العظم»".

وأعرب خلال حضوره حفلة يوم المعلم، أمس لعن اعتزازه بمعلميه، مفسرا مقطع الفيديو الذي انتشر له خلال زيارته لأحد معلميه، بالقول

تعلمنا من آبائنا، أن نزور الناس الذين نريد أن نوفيهم حقهم وليست فقط وفاء، والوفاء مع المعلم هو مهم بلاشك وهو في محل الأسرة، وزيارتي تلك وزيارات أخرى كثيرة أقوم بها لكل من له فضل من معلميني.

والأمير سلطان هو الابن الثاني للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووالدته هي الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري.

وهو أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم، ويشغل منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، كما يعتبر مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي.