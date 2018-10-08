تفاصيل جديدة... كشف هوية العناصر التي دخلت مبنى القنصلية أثناء وجود خاشقجي

كشفت وكالة "الأناضول"، أمس الأحد، نقلا عن مصادر تركية لم تذكر صفتها، عن الأشخاص الذين دخلوا مبنى القنصلية السعودية أثناء وجود الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

وذكرت الوكالة الرسمية التركية، نقلا عن المصادر، أن "الأشخاص الذين دخلوا مبنى القنصلية السعودية أثناء وجود الصحفي جمال خاشقجي داخلها من عناصر الشرطة السعودية".

ونقلت الوكالة عن المصادر، أن "15 سعوديا بينهم مسؤولون وصلوا إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي فيها، مضيفة أنهم عادوا لاحقا إلى البلدان التي قدموا منها".

وكانت مصادر أمنية تركية ذكرت، مساء السبت الماضي، أن "15 سعوديا بينهم مسؤولون وصلوا إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي فيها قبل العودة للبلاد".

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء السبت الماضي، عن مصدرين أمنيين تركيين أن التقديرات الأولية للشرطة التركية حول قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، تقول إنه قتل في عملية مدبرة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو ما نفته السعودية.

وأعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، الذي فقد الاتصال به إثر دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول الثلاثاء الماضي.