موسكو تؤكد مجددا: على الأمريكيين الخروج من التنف... "موجودون على أسس غير قانونية"

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التواجد العسكري الأمريكي في أراضي شرق الفرات وفي التنف السورية، يزعزع الوضع في سوريا، بتعقيده للعملية السياسية.

موسكو — سبوتنيك . أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن التواجد العسكري الأمريكي في أراضي شرق الفرات وفي التنف ، يزعزع الوضع في سوريا، بتعقيده للعملية السياسية.

وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث ونؤكد دائما أنه على الأمريكيين الخروج من هناك، إنهم يتواجدون هناك على أسس غير قانونية، وربما تواجدهم العسكري لا يسهل العملية السياسية في سوريا، بل يزيد من زعزعة الوضع".

وفي تصريحات سابقة له، أكد فيرشينين، أن موسكو تصر على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من منطقة التنف في سوريا، وأنه يجب إغلاق مخيم الركبان.

وقال فيرشينين لـ"سبوتنيك": "هذا المخيم يقع في منطقة التنف، التي يسيطر عليها الأمريكان بشكل غير قانوني. ويجب على الأمريكيين الرحيل من هناك. وإلى أن يغادروا، سيظل هذا المخيم تحت غطاءهم، وهذه مناطق واسعة إلى حد كبير".

وتابع: "للأسف وفقا لبعض المعلومات، تستخدم هذه الأراضي، من بين أمور أخرى، من قبل إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا) للقيام بالاستراحة وإعادة ترتيب أوضاعهم، وهذا أمر سيئ من أي وجهة نظر".

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، كشفت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أن اتفاقا تم التوصل إليه بين الجانبين الروسي والأمريكي حول مصير "لاجئي مخيم الركبان" والمجموعات المسلحة المرتبطة بقاعدة التنف الأمريكية.