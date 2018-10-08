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13:05 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الجيش المصري في سيناء

    الجيش المصري يعلن مقتل 26 إرهابيا... و3 من أفراده

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول، بيانها رقم "28" بشأن نتائج عملية مكافحة الإرهاب في سيناء "المواجهة الشاملة.. سيناء 2018"، والذي أكدت فيه مقتل 26 عنصرا تكفيريا.

    وقال بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، والذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذه العمليات استكمالا للمعارك البطولية التي يخوضها أبطال الجيش والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية، لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البنية التحتية للعناصر الارهابية، واستلهاما لروح نصر أكتوبر، واستمرارا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

    أحداث سيناء
    © AFP 2018 / Mohamed El-Sherbeny
    الجيش المصري: مقتل 20 "تكفيريا" في الصحراء الغربية وسيناء

    وأضاف: "تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير 7 أوكار للعناصر الإرهابية، وعربتين دفع رباعي كانت معدة لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمني بشمال سيناء، وعلى الاتجاه الغربي تم استهداف 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية".

    كما نجحت القوات، حسب البيان، في القضاء على 26 تكفيريا شديدي الخطورة، وبحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات ومن الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة و2 جهاز اتصال لاسلكي، وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية، وضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء.

    وفي ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية، تم تنفيذ عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش، أسفرت عن القضاء على 26 فردا تكفيريا شديد الخطورة، والتحفظ على 10 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين.

    كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 26 عربة، و52 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة TNT، وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية وكميات من الذخائر والدانات.

    واكتشف عناصر المهندسين العسكريين عدد كبير من العبوات الناسفة تم زراعتها لاستهداف محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات، حيث قاموا بتفجيرها، كما عززت قوات حرس الحدود من إجراءات التأمين للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة ومجابهة عمليات التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات، التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية.

    أحداث سيناء
    © AFP 2018 / Said Khatib
    مصر...مقتل 40 تكفيريا في شمال سيناء

    وعلى الاتجاه الغربي، تم ضبط 3 بنادق آلية و5 بنادق قناصة، وكميات كبيرة من الذخائر المختلفة الأعيرة و21 خزينة وهاتفين من نوع ثريا ونظارة رؤية ليلية، و61 عربة محملة بالبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، بجانب ضبط حوالي طن حشيش، و3 ملايين قرص مخدر وضبط 2227 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.

    وعلى الاتجاه الجنوبى تم ضبط 102 شخصا في محاولة هجرة غير شرعية، و31 عربة وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية، وجهاز للكشف عن المعادن و7 أطنان من الأحجار الصخرية من خام الذهب.

    يأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بأعمال التأمين البحري، وحماية الأهداف الاستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر، وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحري.

    وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أنه "نتيجة لتلك الأعمال القتالية والمهام المقدسة، استشهد ضابط وضابط صف وجندى، فيما تتواصل مسيرة الوطن بعطاء رجال أشداء يحملون على أعناقهم مسئولية التخلص من الإرهاب الأسود، ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة، إما النصر أو الشهادة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم".

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