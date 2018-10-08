عبر مكبرات الصوت... تحذيرات شديدة يوجهها الجيش السوري للإرهابيين غربي حلب

في أسلوب لا يعتبر جديدا على ساحة تعامل الجيش السوري مع التنظيمات الإرهابية التي كانت منتشرة بكثرة على أراضي البلاد، دعا الجيش العربي السوري عبر مكبرات الصوت الميليشيات المسلحة المتمركزة على خطوط تماس غرب حلب إلى الانسحاب من "المنطقة المنزوعة السلاح".

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن الجيش السوري استعمل مكبرات الصوت لتوجيه تحذيرات إلى الميليشيات المسلحة المتمركزة على خطوط تماس غرب حلب إلى الانسحاب من "المنطقة المنزوعة السلاح" التي أقرها "اتفاق سوتشي" بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال المهل المحددة في الاتفاق.

وقالت مصادر أهلية في حيي الزهراء والحمدانية للصحيفة السورية، إن عربتين تابعتين للجيش السوري أطلقت عبر مكبرات الصوت تحذيرات للمسلحين، الذين يسيطرون على جمعية الزهراء شمال غرب المدينة وعلى منطقة "الراشدين 4" جنوب غربها، طالبتهم بسحب سلاحهم الثقيل من مناطق هيمنتهم في "منزوعة السلاح" حتى موعد أقصاه 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أي يوم الجمعة المقبل، والانسحاب منها قبل يوم السبت 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت المصادر الأهلية أن مكبرات صوت الجيش السوري رددت على مسامع المسلحين عند خطوط الجبهات:

"أيها الإرهابيون، في الخامس عشر من تشرين الأول سيتم تنظيف المنطقة وتجريدها من السلاح، وحتى حينها يجب أن يتم إخراج دباباتكم والمدافع وراجمات الصواريخ وقاذفات الهاون من المنطقة بالكامل، في الخامس عشر من تشرين الأول ستكون المنطقة محمية ومراقبة من الطيران، بحسب سوتشي".

وتابعت: أيها الإرهابيون، جميع نقاطكم ومواقعكم مكشوفة من الفضاء انزعوا سلاحكم وآلياتكم واخرجوا من المنطقة في الموعد المحدد، وإلا سنقوم بعملية عسكرية فورا تقضي عليكم وتخرجكم من المنطقة بالقوة وسنقوم بقصفكم وقصف مواقعكم وتحرير المنطقة منكم".