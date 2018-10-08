تفاصيل القبض على "عشماوي"... المطلوب الأول في مصر (فيديو)

أعلن الجيش الليبي، اليوم الاثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول، القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي يوصف بأنه الإرهابي المطلوب الأول في مصر.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، في بيان، إن الجيش الليبي ألقى القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، خلال عملية أمنية فجر اليوم، في مدينة درنة الليبية.

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي

ويعد هشام عشماوي من أخطر العناصر الارهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا ، وهو أمير تنظيم المرابطين التابع لتنظيم القاعدة في درنة، وكان يتواجد فى المدينة منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات.

وشارك عشماوي، في قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا، وكان من أبرز قيادات ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، كما شارك في عمليات أخرى داخل مصر ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.

وربطت مصادر أمنية مصرية عديدة عشماوي، ضباط الجيش السابق، بمسؤوليته عن عمليات إرهابية عديدة وقعت في مصرأبرزها تلك المواجهات الدامية التي وقعت في الواحات البحرية غربي القاهرة، أكتوبر/تشرين الأول 2017، والتي راح ضحيتها عدد من أفراد الشرطة المصرية.

ويقول المسؤولون أيضا أن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤولة أيضا عن محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.

وبحسب مصادر بالمخابرات والأمن في مصر، لوكالة "رويترز"، فإن جماعة عشماوي كثفت حملتها لتجنيد ضباط سابقين في السنوات القليلة الماضية، وتعتبرها السلطات أكثر خطورة من المتشددين الذين ينشطون في شبه جزيرة سيناء.

وكشف المسماري ملابسات القبض على عشماوي، قائلا إنه تم العثور على عشماوي، أثناء القبض على زوجة الإرهابي المصري، محمد رفاعي سرور وأبنائه".

#هشام_عشماوي#Hisham_Ashmawi

So freaking happy to capture one of the most dangerous leaders of the terrorist organization "Ansar Beit al-Maqdis"

He was Ex Egyptain SF, excluded from the Egyptian army in 2011 because of his extremist ideas. pic.twitter.com/Zy3rHT3I0T — Waleed Sami (@Willy_Egy) October 8, 2018

​

وبحسب المصادر الأمنية المصرية، فإن سرور المُكنى "أبو عبد الله المصري" هو شريك عشماوي في تأسيس تنظيم "المرابطون" في عام 2013 الموالي لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) داخل ليبيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسماري، قوله إنه من المحتمل تسليم عشماوي إلى السلطات المصرية، فيما نقلت قناة "العربية" عن مصدر مصري، قوله إن القاهرة تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات الليبية لتسلم الإرهابي المصري، وإعادته إلى مصر، لمحاكمته فيها.

أول صور للإرهابي هشام عشماوي بعد القبض عليه



◘ المصدر: المصري اليوم pic.twitter.com/af4GTKtKC2 — أخبارك.نت (@akhbarak) October 8, 2018

​

ونشر الجيش الليبي صورة لعشماوي، ضابط الصاعقة المصري السابق، تظهر الدماء على وجهه، كما تظهره مرتديا زيا عاديا، وغير مرتدي أي زي عسكري.