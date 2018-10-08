الحلبوسي إلى تركيا لحل العقد المشتركة مع العراق

يبدأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، زيارة لتركيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك حول جملة من الملفات على رأسها ملف المياه.

بغداد — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، في بيان "من المقرر أن يغادر الحلبوسي، اليوم الاثنين، متوجهاً إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الأورو-أسيوية الذي سيعقد في أنطاليا، وسيكون ملف المياه وحصة العراق المائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من أبرز الملفات التي ستطرح مع المسؤولين الأتراك".

وأعلنت تركيا، في حزيران/ يونيو الماضي، تأجيل ملء سد أليسو، الذي أقامته على مجرى نهر دجلة، وقد ظهرت أثار ملء السد على النهر في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.