في ظل أزمة خاشقجي... أمراء ومواطنون يدخلون القصر الملكي

يباشر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مهام أعماله، من قصر اليمامة في الرياض، تزامنا مع قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم الاثنين، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه".

وذكرت الوكالة أن الأمراء هم: "سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وفيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسعود العبدالله الفيصل، وسلطان بن محمد بن سعود الكبير، وسعود بن سعد بن عبدالعزيز، وبدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وبندر بن مساعد بن عبدالعزيز، وفيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير تركي بن فهد بن مشاري، والأمير نواف بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وخالد بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز".

وأضافت الوكالة السعودية: "الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن فيصل بن بندر مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير صخر بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن الوليد بن ناصر، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب".

يأتي ذلك تزامنا مع قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث نقلت وكالة "رويترز"، مساء السبت الماضي، عن مصدرين أمنيين تركيين أن التقديرات الأولية للشرطة التركية حول قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، تقول إنه قتل في عملية مدبرة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو ما نفته السعودية.

وأعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، الذي فقد الاتصال به إثر دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول الثلاثاء الماضي.