"حزب الله" يتحدث عن "الابتزاز" الأمريكي للسعودية ويحدد المطلوب من المملكة

وأكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، أن أكثر إساءة للأمة العربية والإسلامية وللكرامة الإنسانية، هو الإذلال والاحتقار الأمريكي المستمر للمملكة العربية السعودية.

© REUTERS / JONATHAN ERNST سعوديون: رد ابن سلمان صفعة لترامب... والمملكة تحمي نفسها

وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني أقيم في إحدى البلدات اللبنانية الجنوبية، رأى قاووق أن السياسة الأمريكية تؤكد كل يوم أن المطلوب من المملكة العربية السعودية ليست أن تخضع للابتزاز المالي، وللإهانة والاحتقار والمذلة، على حد تعبيره.

وأشار، بحسب موقع "العهد" الإخباري، إلى أنه لا يليق للمملكة العربية السعودية أن تمثل العروبة، ولا قداسة الحرمين الشريفين، فهي في موقع المذلة والإهانة والاحتقار وراضية بذلك، وتدفع مالا مقابل هذه الإهانة.

وأضاف: "السياسة السعودية تمثل اليوم الخنجر الذي يطعن القضية الفلسطينية".

وختم قاووق قائلا: "السياسية السعودية في المنطقة تشكل فرصة استراتيجية لكيان العدو، لكن العقبة الاستراتيجية أمام المشروع الصهيوني في المنطقة هو تعاظم قوة المقاومة في لبنان".