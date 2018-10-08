وزيرا خارجية مصر وموريتانيا يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الوزيرين تناولا خلال لقائهما أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة على الساحتين العربية والأفريقية.
وأوضح حافظ أن الوزيرين تناولا التقدم المحرز بعدد من مجالات التعاون الثنائي القائم، فضلاً عن استطلاع آفاق جديدة للتعاون المُشترك. كما استعرضا نتائج آخر جولات التشاور السياسي بين البلدين، والتي استضافتها القاهرة في 23 سبتمبر/ أيلول 2018، والإعداد للاجتماع القادم للجنة المشتركة المقرر عقدها في نواكشوط.
من جانبه، أعرب "ولد الشيخ أحمد" عن اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية مع مصر، وسعيها إلى دفع وتعزيز تلك العلاقات، فضلاً عن اهتمام نواكشوط بالتنسيق والتشاور مع القاهرة تجاه القضايا العربية والأفريقية المُختلفة، بما يعزز من كل من منظومة الأمن العربي وآليات العمل الأفريقي المشترك.
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