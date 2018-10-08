محكمة أبوظبي تحكم عليه بالحبس وبغرامة بعد رسالة إلى فتاة

عاقبت محكمة في إمارة أبوظبي، شابا خليجيا، بسبب رسالة أرسلها إلى فتاة تقدم إلى خطبتها.

قضت محكمة استئناف أبوظبي على الشاب، بدفع غرامة 20 ألف درهم، والحبس 3 أشهر، بعدما أرسل إلى المجني عليها رسائل عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" وصفها بكلمة "هبلة"، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

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وطالب المتهم خلال جلسة محكمة استئناف أبوظبي، من هيئة المحكمة استخدام الرأفة معه، وإلغاء حكم الحبس، موضحا أنه قام بتسديد الغرامة.

وقامت الفتاة بتوكيل المحامي، علي المنصوري، الذي قام بفتح بلاغ قضائي ضد المتهم، يطالب فيه بمعاقبة المتهم وتعويض موكلته عن الأضرار المعنوية التي أصابتها من جراء الرسالة.

وأشار المتهم خلال الجلسة إلى أنه أرسل الرسائل، بشكل عفوي وعلى سبيل المزاح بعد أن تقدم لخطبة المجني عليها، موضحا أن الغرض من مراسلتها كان للتعارف قبل الزواج وليس للإساءة.

وقررت المحكمة بعد مداولات، حجز الدعوي للحكم إلى جلسة 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وعاقبت المحكمة المتهم بالحبس شهرين وتغريمه 20 ألف درهم عن تهمة السب المسندة إليه، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم، والأمر بمحو العبارات المسيئة، وإلزام المشكو في حقه بالرسوم القضائية.

كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية في الشكل، وإحالتها إلى المحكمة المختصة في الموضوع.

ولكن أكدت المحكمة في قرارها، أنه بالنظر إلى خلو صحيفة المتهم من السوابق، فإنها تأخذه بقسط من الرأفة والرحمة، وترى وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، عملا بالمواد 83، و84، و99، و100 من قانون العقوبات الاتحادي.