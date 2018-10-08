فيديو يزلزل السعودية... ضرب سيدة تقود سيارة بالمطرقة

أثار فيديو تم التقاطه في أحد شوارع الرياض في السعودية، ذعر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يصور قيام رجل بضرب امرأة تقود سيارة.

دشن مغردون على موقع "تويتر" في السعودية، هاشتاغ "#رجل_يضرب_فتاة_بلا_رحمة"، من أجل التعليق على الفيديو الصادم، الذي تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التغريدات الشهير.

وغرد مغرد: "إذا كانت هذه المناظر في أماكن عامة، فماذا يحدث خلف الجدران، جد جد يعني منظر قبيح قبيح، لأبعد حد، يعني إذا أنتم تتكلمون عن رؤية ٢٠٣٠ وأن السعودية مطوره ووووو عمرها عمرها ما تتغير إلا اذا كان هناك أنظمة تحمي المرأة وحريتها والطفل حرام هذا الظلم إللي نشوفه".

#رجل_يضرب_فتاه_بلا_رحمه اذا كانت هذه المناظر في اماكن عامه فماذا يحدث خلف الجدران جد جد يعني منظر قبيح قبيح لابعد حد يعني اذا انتم تتكلمون عن رؤية ٢٠٣٠ وان السعودية مطوره ووووو عمرها عمرها ما تتغير الا اذا كان هناك انظمه تحمي المراه وحريتها والطفل حرام هذا الظلم الي نشوفه💔 pic.twitter.com/jGwcD0n9ei — Dr:stars♠️ (@stargirl_06) October 8, 2018

وكتبت مغردة: "ما يرفع الرجل يده على البنت إلا المريض أو المختل عقليا.. الله يكسر كل يد رفعت على المرأة (ما أكرم النساء الا كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم).

#رجل_يضرب_فتاه_بلا_رحمه

مايرفع الرجل يده على البنت الا المرريض او المختل عقلياً.. الله يكسر كل يد رفعت على المره (ما أكرم النساء الا كريم ، ولا أهانهن الا لئيم) — أروى. (@a0wao2) October 8, 2018

​وكتبت مغردة أخرى: "الله اعلم البنت حيه ولا ميته ولا سبب لها عاهه حسبي الله عليه".

#رجل_يضرب_فتاه_بلا_رحمه



الله اعلم البنت حيه ولا ميته

ولا سبب لها عاهه



حسبي الله عليه — Asia. (@asia20134) October 8, 2018

وكتب مغرد: "الله يأخذ كل إنسان مافي قلبه أي رحمه".

الله يأخذ كل إنسان مافي قلبه أي رحمه #رجل_يضرب_فتاه_بلا_رحمه — فــ هد الغـــامديـ (@19fahd89) October 8, 2018

وكتب مغرد: "ماهو برجال لعنة الله عليه ، الرجل الحقيقي اصلا ما تتأذى منه الأنثى لا معنويا ولا جسديا، وهذا كنه يدق له جدر ، جعلهم يدقون بلحية في صفا".

#رجل_يضرب_فتاه_بلا_رحمه

ماهو برجال لعنة الله عليه ، الرجل الحقيقي اصلا ما تتأذى منه الأنثى لا معنوياً ولا جسدياً ، وهذا كنه يدق له جدر ، جعلهم يدقون بلحية في صفا 🤦🏻‍♂️💔🚶🏻‍♂️. — AF. (@3ffmr) October 8, 2018

وغرد مغرد آخر: "المقطع فيه ملابسات كثيرة ولا نعلم من المخطي ولكن ليس من الأدب ولا من الرجولة رفع يدك على الفتاة مهما فعلت اذا أخطأت فيه جهات معينة سوف تأخذ حقك منها وكذلك لها أهل وأقارب لهم الحق الكامل في محاسبتها.. الجهات المختصة سوف تحاسب الجميع بلا استثناء".