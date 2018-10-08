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18:26 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    جنود إسرائيليون بالقرب من السياج الحدودي على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة واحتجاج فلسطينيين على الجانب الآخر

    سياسي فلسطيني: إسرائيل تحاول جر قطاع غزة إلى حرب جديدة

    AMIR COHEN
    العالم العربي
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    قال السياسي الفلسطيني أحمد المندوه، إن التصعيد الإسرائيلي ضد الشباب جنوبي قطاع غزة ورفح، بزعم إطلاق بالونات حارقة، سوف يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المقابل، ما يخلق أزمة جديدة.

    الطيران الإسرائيلي
    © AP Photo / Ariel Schalit
    الطيران الإسرائيلي يشن غارة على مجموعة من الشباب الفلسطيني جنوب قطاع غزة
    وأضاف المندوه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن "إسرائيل تتعمد خلال الفترة الماضية جر قطاع غزة إلى معارك مفتعلة، تبدأها إسرائيل بقصف متفرق، وتنتظر رداً من حماس، تعلن على أثره حرباً كبيرة تحرق فيها الأخضر واليابس".

    وطالب السياسي المنتمي إلى حركة "فتح"، "المجتمع الدولي بضرورة التدخل لتخفيف التحركات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، حيث إن عمليات القصف تكررت كثيراً خلال الفترة البسيطة الماضية، ما يشير إلى وجود نوايا شر لدى الإسرائليين تجاه قطاع غزة".

    وشدد المندوه على أن "إسرائيل تريد جر حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والحركات المقاومة الفلسطينية الأخرى داخل قطاع غزة إلى حرب كبيرة، ولكن الحركات تدرك هذه الرغبة الإسرائيلية، وتسعى قدر الإمكان إلى ضبط النفس لمنع وقوع أزمة كبيرة يدفع ثمنها الفلسطينيون الأبرياء من سكان القطاع المحاصر".

    ولفت السياسي الفلسطيني إلى أن "التدخل العربي والدولي صار ضرورة قصوى في الوقت الحالي، لتدارك ما يمكن تداركه، خاصة أن إسرائيل تتجه بشكل حقيقي نحو جر القطاع إلى حرب كبيرة".

    وكان الجيش الإسرائيلي أعلن شن غارة جوية على مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بزعم إطلاقهم بالونات حارقة باتجاه إسرائيل.

    وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر" يوم الأحد "قامت طائرة عسكرية بالإغارة تجاه خلية مخربين قامت بإطلاق بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

    ​وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الطيران الإسرائيلي استهدف مجموعة من الشباب كانت تشعل الإطارات المطاطية بالقرب من السياج الأمني مع إسرائيل".

    وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة أعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزايدت تلك الأعمال منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" بالقطاع في 30 من آذار/ مارس الماضي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

    ومنذ انطلاق المسيرات وحتى الآن بلغ عدد القتلى الفلسطينيين قرابة 200 شخص بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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    الكلمات الدلالية:
    حرب, الجيش الإسرائيلي, فتح, حماس, فلسطينيون, جنود إسرائيليين, غزة, إسرائيل, فلسطين
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