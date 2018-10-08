اليمن... التحالف يقصف صنعاء

قصف طيران التحالف العسكري العربي، اليوم الاثنين، تعزيزات لـ"أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، ومواقع لها بين مأرب والعاصمة صنعاء وفي محافظتي تعز وصعدة.

القاهرة — سبوتنيك. وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف "الحوثيين"، وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، على "فيسبوك": "إن طيران التحالف استهدف بغارات طاقمين كانا يحملان تعزيزات بشرية للحوثيين إلى جبهة صرواح غرب مأرب، أسفرت عن تدميرهما ومقتل جميع من كانوا على متنهما".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad غارات جديدة للتحالف العربي على صنعاء والحديدة

وقال: "التحالف شن غارة أخرى على تجمعات للميليشيا الحوثية في جبل بحرة بين صنعاء ومأرب، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصرها".

وفي سياق آخر، أبلغ مصدر عسكري في محافظة تعز جنوب غربي اليمن وكالة "سبوتنيك"أن طيران التحالف، نفذ غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في جبهة رسيان بمنطقة البرح في مديرية مقبنة غرب تعز.

وأوضح أن الغارات استهدفت قناصين وعتادا قتاليا شمال غربي العريش، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله" وأعطبت عددا من آلياتهم.

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، بشن طيران التحالف أربع غارات على قرية الحجلة في مديرية رازح غرب صعدة، ألحقت خسائر مادية.

وذكر المصدر، أن الجيش السعودي جدد قصفه الصاروخي والمدفعي على مديرية شدا، ما أدى إلى إصابة مدني بجراح متوسطة.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.