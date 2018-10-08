السعودية توضح رسميا حقيقة الفيديو الصادم لضرب سيدة بمطرقة

بعد إثارته جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لتوضح حقيقة مقطع الفيديو لرجل يعتدي بالضرب على سيدة بمطرقة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، "أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تعنيف شخص لفتاة في الشارع مستخدمًا آلة حادة؛ توضح الوزارة أن الحالة "قديمة" وتمت مباشرتها في حينها من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض.

وتابعت أنه تم على إثر ذلك إحالة المُعنف إلى النيابة العامة، مؤكدة أن أبناء المعنفة يتمتعون بصحة جيدة، وتتم متابعة حالتهم.

إشارة إلى ما تم تداوله حول تعنيف شخص لفتاة في الشارع مستخدما آلة حادة، توضح الوزارة، بأن الحالة قديمة وتم مباشرتها في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، وتم على أثر ذلك إحالة المُعنف إلى النيابة العامة، والأبناء يتمتعون بصحة جيدة، ويتم متابعة حالتهم. — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) October 8, 2018

​وتصدر هاشتاغ بعنوان "#رجل_يضرب_فتاة_بلا_رحمة" قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر"، اليوم الإثنين، والذي عبر الكثير من خلاله عن استيائهم من ضرب الرجل للسيدة.