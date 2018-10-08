رئيس مجلس الوزراء المكلف يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق

استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش.

وهنأ كوبيتش، عادل عبد المهدي، على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية، وجرى بحث التعاون المستقبلي بين العراق والأمم المتحدة، وبرامج البعثة في العراق في مجال إعادة الاستقرار، وفي المجالات الأخرى، إضافة غلى دعم المجتمع الدولي للعراق في الإعمار.

© REUTERS / AKO RASHEED برهم صالح يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة العراق الجديدة

وأكدت بعثة الأمم المتحدة، استمرار دعمها للعراق في جميع المجالات، وتطلعها لأن تشهد المدة المقبلة، مزيدا من الاستقرار والإعمار، والقيام بمشاريع تخدم العراق وشعبه.

وكان الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، قد كلف يوم أمس الثلاثاء، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة وذلك بعد اختيار البرلمان له رئيسا للجمهورية.

© Photo / Iraqi Embassy رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، أثناء لقائه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وولد عبد الهادي في بغداد، في العام 1942، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد، عام 1963، وأنهى الماجستير في العلوم السياسة في المعهد الدولي للإدارة العامة في باريس، عام 1970، ثم في الاقتصاد في جامعة بواتية في فرنسا عام 1972.

وعمل عبد الهادي في "مركز البحث الاقليمي الاقتصادي" في جامعة بواتية، ثم غادر إلى سوريا ولبنان، في عام 1973، وعمل في المعهد العربي للإنماء والمعهد القومي للتنمية العربية، وذلك كرئيس لقسم الاقتصاد، منذ نهاية السبعينيات، حتى 1982.

وعمل عادل عبدالهادي في وزارة الخارجية العراقية كسكرتير ثالث، منذ عام 1965، حتى عام 1969.

فيما شغل منصب وزير المالية في حكومة الدكتور، إياد علاوي، للفترة منذ نهاية يونيو/ حزيران 2004 ، وحتى 7 إبريل/نيسان 2005.