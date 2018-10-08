رئيس مجلس الوزراء المكلف يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق

وهنأ كوبيتش، عادل عبد المهدي، على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية، وجرى بحث التعاون المستقبلي بين العراق والأمم المتحدة، وبرامج البعثة في العراق في مجال إعادة الاستقرار، وفي المجالات الأخرى، إضافة غلى دعم المجتمع الدولي للعراق في الإعمار.
وكان الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، قد كلف يوم أمس الثلاثاء، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة وذلك بعد اختيار البرلمان له رئيسا للجمهورية.
وولد عبد الهادي في بغداد، في العام 1942، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد، عام 1963، وأنهى الماجستير في العلوم السياسة في المعهد الدولي للإدارة العامة في باريس، عام 1970، ثم في الاقتصاد في جامعة بواتية في فرنسا عام 1972.
وعمل عبد الهادي في "مركز البحث الاقليمي الاقتصادي" في جامعة بواتية، ثم غادر إلى سوريا ولبنان، في عام 1973، وعمل في المعهد العربي للإنماء والمعهد القومي للتنمية العربية، وذلك كرئيس لقسم الاقتصاد، منذ نهاية السبعينيات، حتى 1982.
وعمل عادل عبدالهادي في وزارة الخارجية العراقية كسكرتير ثالث، منذ عام 1965، حتى عام 1969.
فيما شغل منصب وزير المالية في حكومة الدكتور، إياد علاوي، للفترة منذ نهاية يونيو/ حزيران 2004 ، وحتى 7 إبريل/نيسان 2005.
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